Ο Απόλλων μπροστά στο ημίχρονο με +9 στην Κηφισιά

Με 44-45 προηγείται ο Απόλλων στην Κηφισιά της Ν. Κηφισιάς σε παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της National League 1.

Οι «μελανόλευκοι» επέβαλλαν από το ξεκίνημα τον ρυθμό τους και προηγήθηκαν με μεγάλες διαφορές. Όμως χαλάρωσαν και οι γηπεδούχοι μείωσαν. Τίποτα φυσικά δεν έχει κριθεί, αλλά ο Απόλλων είναι σίγουρα καλύτερη ομάδα από τη Ν. Κηφισιά. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε στο α’ μέρος.

Για τον Απόλλωνα 10 πόντους έχει σκοράρει ο Κίερ και 9 ο Κώττας, ενώ για τη Ν. Κηφισιά από 7 έχουν Χαϊκαλης και Κάπρης.

