Ο Απόλλων μπροστά στο ημίχρονο στη Σαρωνίδα

Με 47-41 και 16 πόντους του Χείλαρη

29 Νοέ. 2025 17:59
Pelop News

Με τον Δημήτρη Χείλαρη να έχει πετύχει 16 πόντους ο Απόλλβν προηγείται στο ημίχρονο της Σαρωνίδας 47-41.

Ακόμη 13 πόντους έχει σκοράρει για τους «μελανόλευκους» ο Κίερ. Για τη Σαρωνίδα από 8 πόντους έχουν Παξινός, Δελίδης και Παπαζήσης.

