Ο Απόλλων μπροστά στο ημίχρονο στη Σαρωνίδα

Με τον Δημήτρη Χείλαρη να έχει πετύχει 16 πόντους ο Απόλλβν προηγείται στο ημίχρονο της Σαρωνίδας 47-41.

Ακόμη 13 πόντους έχει σκοράρει για τους «μελανόλευκους» ο Κίερ. Για τη Σαρωνίδα από 8 πόντους έχουν Παξινός, Δελίδης και Παπαζήσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



