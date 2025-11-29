Ο Απόλλων μπροστά στο ημίχρονο στη Σαρωνίδα
Με 47-41 και 16 πόντους του Χείλαρη
Με τον Δημήτρη Χείλαρη να έχει πετύχει 16 πόντους ο Απόλλβν προηγείται στο ημίχρονο της Σαρωνίδας 47-41.
Ακόμη 13 πόντους έχει σκοράρει για τους «μελανόλευκους» ο Κίερ. Για τη Σαρωνίδα από 8 πόντους έχουν Παξινός, Δελίδης και Παπαζήσης.
