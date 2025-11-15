Ο Απόλλων μπροστά τρεις πόντους στο ημίχρονο, τρόμαξαν με Μανάκα

Με 30-27 προηγείται ο Απόλλων του Ηλυσιακού στο ημίχρονο σε παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της National League 1.

Στο 17.00 τρόμαξαν άπαντες στο γήπεδο σε άσχημη πτώση του Γιώργου Μανάκα. Το παιχνίδι διεκόπη για σχεδόν 10 λεπτά και ο φόργουορντ του Απόλλωνα αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

Για τον Απόλλωνα από 9 πόντους έχουν σκοράρει Κίερ και Κώττας, ενώ 11 έχει για τον Ηλυσιακό ο Καλδής.

