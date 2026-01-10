Ο Απόλλων έχασε στις λεπτομέρειες από τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Απόλλων επέστρεψε δυο φορές από εις βάρος του διψήφιες διαφορές (30-30 στο 12΄και 61-71 στο 29΄), ακόμη και από το -14 κι άγγιξε στο φινάλε τη νίκη στο ντέρμπι με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, όμως οι φιλοξενούμενοι ήταν ένα «κλικ» καλύτεροι κι απέδρασαν από την Περιβόλα με το διπλό (85-89).

Οι «μελανόλευκοι» βρέθηκαν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα πίσω στο σκορ, με τον Κρόνο να παρουσιάζει ένα καλοδουλεμένο σύνολο με την τριάδα Μάστορου, Μοτσενίγου και Γκάθραϊτ να ξεχωρίζει, όμως το συγκρότημα του Κώστα Τζαμάκου επιχείρησε στο τελευταίο 5λεπτο την ύστατη αντεπίθεση με ηγέτη τον Κίερ και λίγο έλειψε να τα καταφέρει, όμως μια-δυο άστοχες επιθέσεις στο φινάλε, στοίχισαν τη νίκη-ανατροπή.

Διαιτητές: Μπον-Κονταξάκης-Χρ. Αλεξόπουλος. Τα 10λεπτα: 15-22, 45-49 (ημ.), 63-71, 85-89.

ΑΠΟΛΛΩΝ (Τζαμάκος): Χειλάρης 21 (3), Kιέρ 25 (1), Σταμάτης 2, Ζούμπος 11, Παπαφωτίου 2, Κώττας 9, Μανάκας 9, Παύλος 6 (2), Αθανασόπουλος.

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Καραμπάς): Μαστόρος 29 (4), Τσουργιάννης 7, Μοτσενίγος 16 (4), Γκάθραϊτ 15 (2), Τουτζιαράκης 6, Δημητρίου 2, Ψημίτης 13 (1), Παπαδιονυσίου, Μαραγκουδάκης, Καραλευθέρης 1.

Η αναμέτρηση διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με τον Απόλλωνα να εκτίει την τιμωρία του. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι οι οργανωμένοι οπαδοί του Απόλλωνα, οι «Black Wolves», βρέθηκαν στην Περιβόλα και παρακολούθησαν την αναμέτρηση από το κυλικείο του γηπέδου, ενώ έκοψαν και την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους.

Φυσικά η διοίκηση του Απόλλωνα ήταν στη θέση της, όπως σε κάθε παιχνίδι.

Δείτε τις δηλώσεις του προπονητή του Απόλλωνα Κώστα Τζαμάκου

Δείτε τις δηλώσεις του προπονητή του Κρόνου Αγίου Δημητρίου Πέτρου Καραμπά

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των παικτών του Απόλλωνα, ο Χείλαρης ήταν ο παίκτης εκείνος με την καλύτερη παρουσία στο παιχνίδι. Ο Κώττας δεν κατάφερε να σταματήσει τον Τουτζιαράκη, ο οποίος τον φόρτωσε νωρίς με φάουλ, ενώ ο Σταμάτης έκανε πολλά λάθη και δεν βοήθησε την ομάδα του. Ο Παπαφωτίου ήταν άστοχος, ειδικά στα κρίσιμα σημεία, ενώ παρά την υψηλή του επιθετική συγκομιδή, ο Κίερ δεν πάταγε καλά στο γήπεδο με την άμυνα του Μοτσενίγου να τον εκνευρίζει. Ο Ζούμπος κι ο Μανάκας έδωσαν μάχες, ενώ ο κατά τα άλλα μαχητικός Παύλος ήταν μοιραίος στην προτελευταία επίθεση, όταν αστόχησε εξ επαφής. Φυσικά η απουσία του Ανέστη ήταν εμφανής σε ένα ακόμη παιχνίδι, με το rotation του Κρόνου Αγίου Δημητρίου να ήταν σαφώς πολύ πιο «βαθύ».

