Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ

Νίκησε 68-46, πρόβλημα με τον Ζούμπο που αποχώρησε τραυματίας

Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ
08 Νοέ. 2025 19:04
Pelop News

Ο Απόλλων επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 68-46 του Πανελευσινιακού στο κλειστό του γήπεδο στην Περιβόλα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της National League 1.

Όμως η ατυχία συνεχίζεται για τους «μελανόλευκους», καθώς πριν το τέλος της γ΄ περιόδου αποχώρησε με πρόβλημα στους προσαγωγούς ο Ζούμπος!

Θυμίζουμε ότι τραυματίες είναι οι Ανέστης και Σταμάτης!

Περισσότερα σε λίγο

Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:42 Ταυτοποιήθηκε ο «βομβιστής» στα Βορίζια από τις Αρχές-«Δεν πυροβόλησα» λέει ο 48χρονος
20:42 Ο Ερμης προηγήθηκε, αλλά έχασε από την ΑΕΚ στο καμίνι «Πετρόπουλος»
20:32 Τι κάνει ο Αντετοκούνμπο; Απίθανα πράγματα, απλώς δείτε το ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Με Νότη Σφακιανάκη και «Ώπα-Ώπα» πανηγύρισαν το πρωτάθλημα της Μιάλμπι, ΒΙΝΤΕΟ
20:09 Πέθανε ο θρυλικός παρουσιαστής Κουέντιν Γουίλσον
19:59 Το «πάμε και όπου βγει» οδηγεί την Παναχαϊκή. Ποτέ το πρόβλημα (της) δεν ήταν αγωνιστικό!
19:47 Πατρών-Πύργου: Τροχαίο με τρεις στο νοσοκομείο! ΦΩΤΟ
19:36 Βραζιλία: Φονικός ανεμοστρόβιλος, 5 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, ισοπεδωμένη μία πόλη! ΒΙΝΤΕΟ
19:19 Ο 21χρονος Έλληνας ήρωας της Ουγγαρίας, που τιμήθηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής», ΒΙΝΤΕΟ
19:07 Ο Προμηθέας 2014 ξανά στις νίκες, 93-81 τον Ηλυσιακό του Φώτση – Φωτογραφίες/δηλώσεις
19:04 Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ
18:47 Πάτρα: Κόκκινος συναγερμός για φωτιά στο πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων
18:45 Η γάγγραινα που λέγεται «γονείς» στο ποδόσφαιρο
18:34 Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στα Σκούρτα Βοιωτίας
18:25 Τουρκική πρόκληση, στρατιωτικό όχημα της στη νεκρή ζώνη στην Κύπρο
18:15 Τα μεγαλύτερη ύψη βροχής σε Ιωάννινα, Πάτρα, Πύργο και Καλαμάτα
18:05 «Δεν ισχύουν τα περί 4ου κυττάρου»
17:57 «Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους. Θέλουμε να λήξει η τραγωδία εδώ», έκκληση να σταματήσει η αιματοχυσία στα Βορίζια
17:52 Ο Απόλλων μπροστά με +16 στο ημίχρονο με Πανελευσινιακό
17:48 Κανελλόπουλος: «Σημαντική νίκη, θα μας βοηθήσει πολύ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ