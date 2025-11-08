Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ

Ο Απόλλων επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 68-46 του Πανελευσινιακού στο κλειστό του γήπεδο στην Περιβόλα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της National League 1.

Όμως η ατυχία συνεχίζεται για τους «μελανόλευκους», καθώς πριν το τέλος της γ΄ περιόδου αποχώρησε με πρόβλημα στους προσαγωγούς ο Ζούμπος!

Θυμίζουμε ότι τραυματίες είναι οι Ανέστης και Σταμάτης!

