Ο Απόλλων εύκολα τον Πανελευσινιακό, κίνδυνος να χάσει έναν ακόμη βασικό! ΦΩΤΟ
Νίκησε 68-46, πρόβλημα με τον Ζούμπο που αποχώρησε τραυματίας
Ο Απόλλων επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 68-46 του Πανελευσινιακού στο κλειστό του γήπεδο στην Περιβόλα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της National League 1.
Όμως η ατυχία συνεχίζεται για τους «μελανόλευκους», καθώς πριν το τέλος της γ΄ περιόδου αποχώρησε με πρόβλημα στους προσαγωγούς ο Ζούμπος!
Θυμίζουμε ότι τραυματίες είναι οι Ανέστης και Σταμάτης!
Περισσότερα σε λίγο
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News