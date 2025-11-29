Ο Απόλλων επικίνδυνη έξοδο στη Σαρωνίδα

«Πονηρό» το σημερινό παιχνίδι για τον Απόλλωνα, ο οποίος φιλοξενείται από τη Σαρωνίδα (κλειστό, Κ. Κότταρης, 17.00), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της National League 1.

Οι «μελανόλευκοι» προέρχονται από δύο σερί νίκες, θέλουν να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, έχοντας απέναντί τους μια ομάδα που μπορεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, όμως παλεύει όλα τα παιχνίδια, όπως έκανε και στο προηγούμενο με τον Προμηθέα 2014.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Π. Αναστασίου-Αναστασόπουλος-Οικονόμου Ι. (Φλώρος). Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΕΟΚ στο youtube (HellenicBF).

Τα άλλα σημερινά παιχνίδια:

Πανελευσινιακός – Κρόνος Αγίου Δημητρίου (17.00).

Ηλυσιακός – Εσπερος Λαμίας (17.00).

