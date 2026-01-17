Ο Απόλλων ηττήθηκε στο Μετς και προβληματίζει

Με 73-65 ηττήθηκε ο Απόλλων στο Μετς από το Παγκράτι στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της National League 1 και προβληματίζει.

Διαιτητές: Ναστούλης-Πετράκης Ι.-Βομπίρης

Τα 10λεπτα: 23-16, 42-31, 53-41, 73-65

Παγκράτι (Οικονομόπουλος): Σίσιτς 19 (4), Μαυρογιάννης 14 (1), Λαμπρόπουλος 8 (1), Ζαρίφης 6, Πρόφκα 6, Εζέτζα 2, Καραχάλιος 18 (1), Σταματίου, Στογιάνοβιτς.

Απόλλων (Τζαμάκος): Κιέρ 12 (1), Χειλάρης 16 (3), Παπαφωτίου 9 (2), Μανάκας 1, Σταμάτης 14 (3), Ζούμπος 3, Αθανασόπουλος, Κώττας 10, Πίτερ Παύλος.

