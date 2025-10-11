Ο Απόλλων με αισιοδοξία κόντρα στο Παγκράτι

Με συγκρατημένη αισιοδοξία και με στόχο την πρώτη της νίκη, θα αγωνιστεί σήμερα (17.00) η ομάδα του Απόλλωνα, η οποία υπόσχεται το Παγκράτι, για τη 2η αγωνιστική της National League 1.

Οι «μελανόλευκοι» θα παραταχθούν χωρίς τον Αμερικανό Κίερ, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ για προσωπική του υπόθεση, όμως οι υπόλοιποι αναμένεται να είναι στη διάθεση του προπονητή Γιάννη Ελευθεριάδη.

Το πατρινό συγκρότημα απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο να δώσει «παρών» στην Περιβόλα και να στηρίξει την ομάδα στο πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι.

Διαιτητές θα είναι οι Ν. Παπαδόπουλος-Γεράνιος-Μπολάνο.

