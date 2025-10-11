Ο Απόλλων με αισιοδοξία κόντρα στο Παγκράτι

Ο Απόλλων με αισιοδοξία κόντρα στο Παγκράτι
11 Οκτ. 2025 14:04
Pelop News

Με συγκρατημένη αισιοδοξία και με στόχο την πρώτη της νίκη, θα αγωνιστεί σήμερα (17.00) η ομάδα του Απόλλωνα, η οποία υπόσχεται το Παγκράτι, για τη 2η αγωνιστική της National League 1.

Οι «μελανόλευκοι» θα παραταχθούν χωρίς τον Αμερικανό Κίερ, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ για προσωπική του υπόθεση, όμως οι υπόλοιποι αναμένεται να είναι στη διάθεση του προπονητή Γιάννη Ελευθεριάδη.

Το πατρινό συγκρότημα απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο να δώσει «παρών» στην Περιβόλα και να στηρίξει την ομάδα στο πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι.

Διαιτητές θα είναι οι Ν. Παπαδόπουλος-Γεράνιος-Μπολάνο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:24 Η πληγή που δεν έκλεισε ποτέ: Ο Ρόεϊ Σάλεβ, επιζών της σφαγής της Χαμάς στο Nova Festival, αυτοκτόνησε έναν χρόνο μετά
16:12 Ο Αυγουστίνος Ρεμούνδος μιλά στο pelop.gr για τον «Άνθρωπο του Θεού»: «Η ματαίωση είναι το πιο ανθρώπινο συναίσθημα»
15:59 «Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι»! Το μήνυμα της Εθνικής Ελπίδων ΦΩΤΟ
15:55 Σαντορίνη: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για τον πνιγμό του 4χρονου – Τι δείχνουν οι έρευνες για τον ναυαγοσώστη
15:49 Εκεχειρία: Τα τρία σημεία που μπορεί να την τορπιλίσουν! Η στάση Χαμάς και Ισραήλ
15:39 Η πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση ήπατος από χοίρο σε άνθρωπο!
15:31 Πάτρα: Νέο περιστατικό κακοποίησης, γείτονες έσωσαν κοπέλα από την επίθεση του συντρόφου της!
15:27 Φωτιά στη Λάππα Αχαΐας: Σε αποθήκη κοντά σε καταυλισμό εργατών γης ΝΕΟΤΕΡΑ
15:21 Euroleague: MVP της αγωνιστικής για 15η φορά o Σάσα Βεζένκοφ ΒΙΝΤΕΟ
15:12 Τι σημαίνει μεταβατικό καθεστώς για το συνταξιοδοτικό για τους 55άρηδες;
15:00 Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ: Κάθε υπόθεση θα περνά από διασταύρωση στοιχείων
14:51 Συναγερμός στα Λιόσια: Χειροβομβίδα βρέθηκε σε πεζοδρόμιο!
14:43 Το Reuters αναλύει: Ο λόγος που η Χαμάς εμπιστεύτηκε τον Τραμπ και το τηλεφώνημα του Σεπτεμβρίου
14:31 Σεξουαλική επίθεση σε λαϊκή αγορά! Ο πατέρας όρμησε στον δράστη
14:18 Ανείπωτη τραγωδία στη Σαντορίνη, πνίγηκε σε πισίνα παιδί 4 χρονών!
14:15 «Nομοσχέδιο-λαιμητόμος για τη 13ωρη δουλειά και την ευελιξία!» το μήνυμα του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ
14:04 Ο Απόλλων με αισιοδοξία κόντρα στο Παγκράτι
13:50 Πάτρα: Τα στοιχεία της «διπλής» σύλληψης για ναρκωτικά
13:42 Φοινικούντα: Το συμβόλαιο θανάτου που πιθανότατα «σφραγίστηκε», εκτελέστηκε από ένα «πιστόλι»
13:30 Ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν στον πάγκο του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ