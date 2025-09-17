Ο Απόλλων με τη Κηφισιά για το Κύπελλο

Τη Ν. Κηφισιά εκτός έδρας αντιμετωπίζει σήμερα ο Απόλλων (κλειστό Δ. Βικέλας, 17.30) για τη 2ης αγωνιστική της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ.

Τα άλλα σημερινά παιχνίδια μεταξύ των ομάδων της National League 1: Κρόνος – Χολαργός (20.00), Αμύντας – Ελευσίνα (19.30), Ελευθερούπολη – Ιωνικός Νικαίας (19.00).

Επίσης, το Βαρθολομιό θα υποδεχθεί τους Αγίους Αναργύρους (κλειστό Γαστούνης, 17.00).

