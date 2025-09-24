Ο Απόλλων παιχνίδι πρόκληση με Δόξα Λευκάδας

Δυνατή πρόκληση σήμερα για τον Απόλλωνα, ο οποίος υποδέχεται στο κλειστό του τη Δόξα Λευκάδας (17.00), σε παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική της β’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ.

Οι «μελανόλευκοι» έχουν αποκλείσει Προμηθέα 2014, Νέα Κηφισιά, Γαργαλιάνους και φιλοδοξούν να συνεχίσουν στη διοργάνωση. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Ionian TV και από το κανάλι του Απόλλωνα στο youtube.

Διαιτητές θα είναι οι Καρπάνος-Λιότσιος-Ασημακάκη (Σπυρόπουλος).

Τα εισιτήρια που κοστίζουν 10 και 15 ευρώ, διατίθενται μέσα από την ιστοσελίδα

Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα γίνουν τα παιχνίδια:

ΝΕ Μεγαρίδος – Πρωτέας (19.00), Βίκος Ιωαννίνων – Κόροιβος (17.00), Νίκη Βόλου – Ψυχικό (17.00), Δάφνη – Τρίκαλα (19.30), Ελευθερούπολη – Πανερυθραϊκός (15.00), Σοφάδες – Αιγάλεω (17.00).

