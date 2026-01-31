Ο Απόλλων στο -27 από τον Εθνικό Λιβαδειάς στο ημίχρονο!

Μοιάζει απίστευτο, αλλά δυστυχώς για τον Απόλλωνα είναι πραγματικότητα. Πραγματοποιώντας πολύ κακή εμφάνιση χάνει στο ημίχρονο από τον Εθνικό Λιβαδειάς με 45-18!

Στο παιχνίδι δεν χωράει καμία απολύτως κριτική…

Αναμένεται το β’ μέρος με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά ο Απόλλων πρέπει να αλλάξει πρόσωπο γιατί διαφορετικά κινδυνεύει με ιστορική συντριβή!

