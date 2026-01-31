Ο Απόλλων στο -27 από τον Εθνικό Λιβαδειάς στο ημίχρονο!
Πολύ κακή εμφάνιση
Μοιάζει απίστευτο, αλλά δυστυχώς για τον Απόλλωνα είναι πραγματικότητα. Πραγματοποιώντας πολύ κακή εμφάνιση χάνει στο ημίχρονο από τον Εθνικό Λιβαδειάς με 45-18!
Στο παιχνίδι δεν χωράει καμία απολύτως κριτική…
Αναμένεται το β’ μέρος με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά ο Απόλλων πρέπει να αλλάξει πρόσωπο γιατί διαφορετικά κινδυνεύει με ιστορική συντριβή!
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News