Ο Απόλλων στο -27 από τον Εθνικό Λιβαδειάς στο ημίχρονο!

Πολύ κακή εμφάνιση

Ο Απόλλων στο -27 από τον Εθνικό Λιβαδειάς στο ημίχρονο!
31 Ιαν. 2026 17:55
Pelop News

Μοιάζει απίστευτο, αλλά δυστυχώς για τον Απόλλωνα είναι πραγματικότητα. Πραγματοποιώντας πολύ κακή εμφάνιση χάνει στο ημίχρονο από τον Εθνικό Λιβαδειάς με 45-18!

Στο παιχνίδι δεν χωράει καμία απολύτως κριτική…

Αναμένεται το β’ μέρος με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά ο Απόλλων πρέπει να αλλάξει πρόσωπο γιατί διαφορετικά κινδυνεύει με ιστορική συντριβή!

