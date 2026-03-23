Ο Απόλλωνας χαμογέλασε χωρίς να παίξει

Μπορεί να μην αγωνίστηκε η ομάδα του Απόλλωνα το Σαββατοκύριακο στην 24η αγωνιστική της National League 1, καθώς έκανε το προγραμματισμένο ρεπό του, ωστόσο είχε σημαντικά κέρδη με βασικότερο ότι έχει «κλειδώσει» πλέον και μαθηματικά την παρουσία του στα play-offs.

Αυτή την στιγμή η πατρινή ομάδα ισοβαθμεί στην 5η θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Εθνικό Λειβαδιάς με βασικό πλέον ζητούμενο να σκαρφαλώσει πιο ψηλά στις δυο «στροφές» που απομένουν για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος.

Για να συμβεί αυτό βοήθησε η ήττα του Ηλυσιακού, αλλά και η ήττα του Εθνικού Λειβαδιάς από την Ένωση Γλαύκου. Βέβαια, δεν άρεσε η νίκη του Παγκρατίου που καραδοκεί στο -1, ωστόσο το σημαντικό είναι ο Απόλλωνας κρατά την τύχη στα χέρια του.

Το λεμέ αυτό γιατί την επόμενη αγωνιστική θα πάρει άκοπα τους βαθμούς με την Κηφισιά και την τελευταία αγωνιστική παίζει εντός έδρας με τον αδύναμο Έσπερο Λαμίας και έτσι είναι εφικτό το 2Χ2.

Ρεαλιστικά η θέση που κυνηγά ο Απόλλωνας είναι η 4η ώστε να παίξει με τον 5ο της κανονικής διαρκείας και να αγωνιστεί με πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση.

Βέβαιά εκτός από το πλεονέκτημα έδρας θα εξαρτηθεί και ποιος αντίπαλος θα είναι στα play-offs αφού μεταφέρονται οι νίκες από την κανονική διάρκεια και θα παίξει ρόλο ποιος είναι αντίπαλος είναι στο 1-1 και ποιος στο 2-0.

Για αυτό προς το παρόν είναι ακόμα παρακινδυνευμένο, να πούμε για πιθανούς αντίπαλους, αφού τα σενάρια είναι πολλά και πολλά θα ξεκαθαρίσουν το Σαββατο 28 Μαρτίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



