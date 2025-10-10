Ο Απόλλων χωρίς Κιέρ κόντρα στο Παγκράτι

10 Οκτ. 2025 11:09
Τον πρώτο του φετινό εντός έδρας αγώνα δίνει αύριο ο Απόλλων στο κλειστό του στην Περιβόλα, κόντρα στο Παγκράτι (17.00), για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της National League 1.

Ενα παιχνίδι που θυμίζει τις μάχες των δύο ομάδων στην παλιά Α1 Εθνική κυρίως τη δεκαετία του ’90 με τα πράγματα να έχουν αλλάξει πολύ από τότε. Οι «μελανόλευκοι» στοχεύουν στην πρώτη τους νίκη, αλλά θα αναγκαστούν να αγωνιστούν χωρίς τον Τζάστιν Κίερ.

Ο Αμερικανός ειδοποιήθηκε πως η μητέρα του αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και όπως ήταν λογικό, οι άνθρωποι του Απόλλωνα τού έδωσαν άδεια να μεταβεί στις ΗΠΑ προκειμένου να βρεθεί κοντά της.

Σημαντική απουσία για την πατρινή ομάδα που χάνει τον καλύτερό της παίκτη, όμως είναι σε θέση ακόμα κι έτσι να πάρει τη νίκη που χρειάζεται.

Οσον αφορά τα εισιτήρια του αγώνα, η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 10 ευρώ  και μπορείτε να τα προμηθευτείτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα

apollonpatras.gr/tickets.

Το Παγκράτι ξεκίνησε με νίκη το πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 85-81 του Προμηθέα 2014, ενώ έχει χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. «Με βάση τα ρόστερ και τα μπάτζετ, ξεχωρίζουν δύο ομάδες. Τα φαβορί, όπως έχουν γίνει τα πράγματα με τα πλέι οφς θα κριθούν στις τελευταίες κατοχές. Φαβορί είναι ο Γλαύκος, ο Απόλλων, ο Κρόνος και ο Εθνικός Λειβαδιάς. Εμείς θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας στην Πάτρα, δεν αλλάζει κάτι στη φιλοσοφία μας», δήλωσε ο παίκτης του Παγκρατίου, Γιώργος Μαυρογιάννης στο WebRadio της ΕΟΚ.

 
