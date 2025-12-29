Ο Απόλλωνας κάνει «ποδαρικό» με δύο εντός έδρας μάχες

Πρωτοχρονιά στο γήπεδο θα κάνουν οι παίκτες του Απόλλωνα, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το ρεπό που πήραν και από χθες επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις της ομάδας και έπιασαν δουλειά ενόψει των πρώτων «μαχών» του 2026.

Οι παίκτες γύρισαν χθες στο γήπεδο και θα προπονηθούν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ακόμη και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να μη χαθεί ούτε μία ημέρα προετοιμασίας ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν με την έλευση του νέου έτους.

Βάσει του προγράμματος, η πατρινή ομάδα θα αντιμετωπίσει αρχικά στις 3 Ιανουαρίου τον Έσπερο Λαμίας και μία εβδομάδα αργότερα τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, στο ντέρμπι κορυφής. Και οι δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν εντός έδρας, ωστόσο θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της τιμωρίας που έχει επιβληθεί στον Απόλλωνα.

Σε κάθε περίπτωση, οι «μελανόλευκοι» είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα, με στόχο το 2×2 και να αποδείξουν ότι βρίσκονται σε τροχιά ανόδου.

Ο Κώστας Τζαμάκος είδε χθες όλους τους παίκτες να επιστρέφουν κανονικά, με μοναδική εξαίρεση τον Ανέστη, ο οποίος, αν και έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, δεν βρίσκεται ακόμη στο 100%. Ως εκ τούτου, παραμένει αβέβαιο το πότε θα τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

