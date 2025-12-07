Ο Απόλλωνας με ηρώα τον Παπαφωτίου πήρε την ματσάρα της Περιβόλας

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που τα είχε όλα, διακοπή, παράταση και ένταση, η ομάδα του Απόλλωνα στάθηκε όρθια και με ηρώα τον Παπαφωτίου που σκόραρε τρίποντο στα 3.7 νίκησε εντός έδρας με 100-98 τον μαχητικό Προμηθέα 2014ν στο τοπικό ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής.

Η Πατρινή ομάδα πέτυχε την 5η σερί νίκη της , παρέμεινε στη κορυφή της βαθμολογίας και δείχνει οτι θα παλέψει μέχρι το τέλος.

Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα ντέρμπι, όπου οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο απολαύσαν ένα πλούσιο θέαμα.

Διαιτητές: Μαρινάκης-Λιότσιος-Λιαρομμάτης

Δεκάλεπτα: 20-18, 39-50, 72-76, 89-89, 100,98 (παρ.)

Απόλλων Πάτρας (Τζαμάκος): Κιερ 20 (1), Χειλάρης 11 (1), Παπαφωτίου 15 (3), Μανάκας 9, Σταμάτης 11 (3), Αθανασόπουλος, Κώττας 21, Πίτερ Παύλος 13 (3).

Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Καπεντάκης 43 (6), Πούλος 9, Πρέκας 13 (3), Κομνιανίδης 16, Κιόσια 5, Σκληρός 6, Ράλλης 2, Δενδής 2, Σοϊλεμετζίδης 2, Σταμούλος, Αλεξανδρόπουλος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



