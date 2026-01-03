O Απόλλωνας πετούσε «φωτιές» στην επίθεση και μπήκε με το «δεξί»

O Απόλλωνας πετούσε «φωτιές» στην επίθεση και μπήκε με το «δεξί»
03 Ιαν. 2026 19:02
Pelop News

«Φωτιές» πετούσε στην επίθεση η ομάδα του Απόλλωνα η οποία επικράτησε εύκολά εντός έδρας με  98-83 του Εσπέρου Λαμίας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της National League 1 και μπήκε με το δεξί στο 2026, καθώς ήταν το πρώτο παιχνίδι του νέου έτους.

Στο αγωνιστικό μέρος, το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στα πρώτα λεπτά, καθώς οι φιλοξενούμενοι ήταν πολύ καλοί στην επίθεση, όμως μετά το 15΄ (37-35)   οι παίκτες του Τζαμάκου ανέβασαν «στροφές».

Με τον  Κιερ, τον Μανάκα και τον Κώττα να κάνει καλή δουλειά προηγήθηκε με 45-37, όμως ο Έσπερος Λαμίας μείωσε σε 46-42 με το ημίχρονο να τελειώνει στο 52-45.

Στο β΄ ημίχρονο η πατρινή ομάδα ηταν εξαιρετική επιθετικά με τριπλέτα τον Μανάκα, Κιερ και τον Παπαφωτίου μπόρεσε να προηγηθεί με 71-59 στο 27 και με 77-64 στο τέλος του τρίτου δεκάλεπτου.

Μπορεί οι μελανολευκοι να είχαν βρει λύσεις επιθετικά, όμως αμυντικά παρουσίασαν προβλήματα από τον Έσπερο Λαμίας ο οποίος  σημείωσε  εύκολα καλάθια και έτσι έγραψε ένα σερί 8-0 με αποτέλεσμα να μειώσει σε 77-71 στο 33΄.

Ο Απόλλωνας «απάντησε» με σερί 6-0 και πήρε εκ νέου προβάδισμά με 83-73 στο 35΄. Παρά την αντεπίθεση του Εσπέρου Λαμίας, η πατρινή ομάδα διατήρησε σχετικά εύκολα το προβάδισμα (89-76, 93-78)   και έφτασε στη νίκη με το τελικό 98-83.

Τα 10λεπτα: 25-25, 52-45, 77-64, 98-83.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:26 Ρωσία, Κίνα και χώρες της ΕΕ αντιδρούν για τη σύλληψη Μαδούρο
21:14 Οι 5 απλές συνήθειες που προτείνουν οι ειδικοί του Χάρβαρντ για καλύτερη υγεία
21:01 Ντόναλντ Τραμπ: Θα εμπλακούμε ενεργά στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας
20:52 Η Μύκονος κέρδισε τον ΠΑΟΚ 101-94 στην παράταση
20:41 Έληξε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικανική πρεσβεία για τη Βενεζουέλα
20:32 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πέρασε «αέρας» με τρίποντο από τη Γλυφάδα
20:30 Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα 50.000 νοικοκυριά και 2.000 επιχειρήσεις λόγω φωτιάς
20:23 Σέρρες: Γυμνός με κομμένες τις φλέβες ο 45χρονος πυροσβέστης που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες
20:20 Ο Ερμής νίκησε απουσίες και Εσπερο
20:15 Ισχυρές βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα – Πάνω από 90 χιλιοστά στην Κρήνη Αιγιαλείας
20:09 Παναγιώτα Βλαντή: «Προκαλούσε ζήλια και καχυποψία» – Τι είπε για τις δυσκολίες στα προσωπικά της
20:00 Πάτρα: Σαρωτικοί έλεγχοι στις γιορτές – 245 περιπτώσεις και λίγα πρόστιμα
19:49 Πέντε συλλήψεις από την Αστυνομία για επεισόδια έξω από το κλειστό του ΟΑΚΑ
19:48 Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 5ο Super Cup της ιστορίας του – Κέρδισε τον μαχητικό ΟΦΗ στην Κρήτη
19:38 Θολή η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα: Ποιος θα αναλάβει την εξουσία
19:25 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Υπό ποινική διερεύνηση οι υπεύθυνοι του μπαρ
19:14 Τουρκία: Είδε «τουρκική δικαιοδοσία» σε διεθνή ύδατα κατά την πόντιση οπτικής ίνας
19:02 O Απόλλωνας πετούσε «φωτιές» στην επίθεση και μπήκε με το «δεξί»
19:00 Τραμπ: «Ο Μαδούρο θα λογοδοτήσει και θα τιμωρηθεί – Θα μείνουμε στον έλεγχο μέχρι τη δημοκρατική διαδοχή»
18:51 Ο Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ