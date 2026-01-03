O Απόλλωνας πετούσε «φωτιές» στην επίθεση και μπήκε με το «δεξί»

«Φωτιές» πετούσε στην επίθεση η ομάδα του Απόλλωνα η οποία επικράτησε εύκολά εντός έδρας με 98-83 του Εσπέρου Λαμίας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της National League 1 και μπήκε με το δεξί στο 2026, καθώς ήταν το πρώτο παιχνίδι του νέου έτους.

Στο αγωνιστικό μέρος, το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στα πρώτα λεπτά, καθώς οι φιλοξενούμενοι ήταν πολύ καλοί στην επίθεση, όμως μετά το 15΄ (37-35) οι παίκτες του Τζαμάκου ανέβασαν «στροφές».

Με τον Κιερ, τον Μανάκα και τον Κώττα να κάνει καλή δουλειά προηγήθηκε με 45-37, όμως ο Έσπερος Λαμίας μείωσε σε 46-42 με το ημίχρονο να τελειώνει στο 52-45.

Στο β΄ ημίχρονο η πατρινή ομάδα ηταν εξαιρετική επιθετικά με τριπλέτα τον Μανάκα, Κιερ και τον Παπαφωτίου μπόρεσε να προηγηθεί με 71-59 στο 27 και με 77-64 στο τέλος του τρίτου δεκάλεπτου.

Μπορεί οι μελανολευκοι να είχαν βρει λύσεις επιθετικά, όμως αμυντικά παρουσίασαν προβλήματα από τον Έσπερο Λαμίας ο οποίος σημείωσε εύκολα καλάθια και έτσι έγραψε ένα σερί 8-0 με αποτέλεσμα να μειώσει σε 77-71 στο 33΄.

Ο Απόλλωνας «απάντησε» με σερί 6-0 και πήρε εκ νέου προβάδισμά με 83-73 στο 35΄. Παρά την αντεπίθεση του Εσπέρου Λαμίας, η πατρινή ομάδα διατήρησε σχετικά εύκολα το προβάδισμα (89-76, 93-78) και έφτασε στη νίκη με το τελικό 98-83.

Τα 10λεπτα: 25-25, 52-45, 77-64, 98-83.

