Ο Απόλλωνας στην Ελευσίνα για νίκη και νέα αρχή

14 Φεβ. 2026 14:05
Pelop News

Τη νίκη για να κάνει μια νέα αρχή ψάχνει η ομάδα του Απόλλωνα η οποία αντιμετωπίζει σήμερα (17.30) εκτός έδρας, τον Πανελευσινιακό, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της National League.

Η ομάδα του Καλαμπάκου θα αγωνιστεί εκ νέου με απουσίες, εκτός μάχης είναι οι τραυματίες Κιερ, Σταμάτης και Αθανασόπουλος, αλά στον αντίποδα ο προπονητής είδε τον Ανεστη να προπονείται και να μπαίνει στην αποστολή ώστε να πάρει χρόνο συμμετοχής μετά από καιρό. Το πατρινό σύνολο θα προσπαθήσει να αφήσει πίσω της την κακή ψυχολογία από την ήττα στο τοπικό ντέρμπι και να πάρει τη νίκη που θα κρατήσει την ομάδα στην 2η θέση και στο «κόλπο» για το πλεονέκτημα στα Play-offs.

Η προετοιμασία των μελανόλευκων ολοκληρώθηκε χθες και η αποστολή θα αναχωρήσει το πρωί για την Ελευσίνα.

Η ένωση Γλαύκου θα πάριε ακόμα τους βαθμούς αυτή την αγωνιστική, καθώς πρόκειται να αντιμετωπίσει την Κηφισιά η οποία όμως έχει αποχωρίσει από το πρωτάθλημα.

 

