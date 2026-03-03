Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, 19.00, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη εκδήλωση ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα «Κεντρική Πορεία», με επικεφαλής τον Απόστολο Βλάχο, Οικονομολόγο, Επιχειρηματία.

Σκοπός της Κεντρικής Πορείας είναι να αναδείξει ως κυρίαρχο θέμα στον δημόσιο λόγο την δημιουργία μιας Ισχυρής Παραγωγικής Οικονομίας με ότι αυτό συμπεριλαμβάνει και συμπαρασύρει σε κοινωνικό επίπεδο.

Πριν την κεντρική ομιλία θα παρουσιαστούν τα εξής θέματα:

• Αναγκαίες αλλαγές στο Πολιτικό Σύστημα. Ομιλητής Κατσαντώνης Δημήτριος, Πολιτικός Αναλυτής , Tothepoint AE

• Η ανάγκη ύπαρξης του Πολιτικού Κέντρου, Κουτσομύτης Γιάννης, Πολιτικός αναλυτής

• Η επιχειρηματικότητα την οποία χρειαζόμαστε. Ομιλήτρια Dr Ειρήνη Δράκου, Οικονομολόγος Διεθνολόγος

Η εκδήλωση θα κλείσει με ομιλία του Βλάχου Απόστολου στην οποία θα παρουσιαστούν οι πολιτικές θέσεις του κόμματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



