Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω»

Συγκίνηση προκάλεσε η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις από την τραγωδία των Τεμπών, που διανύει την 22η μέρα απεργίας πείνας ζητώντας να δοθεί άδεια για την εκταφή του παιδιού του.

06 Οκτ. 2025 12:29
Αμέσως μετά το τέλος του αγιασμού στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετέβη στο Σύνταγμα για να επισκεφθεί τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 20χρονου Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 22η μέρα απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του γιου του, προκειμένου –όπως ο ίδιος τονίζει– να μάθει την πραγματική αιτία θανάτου του παιδιού του και να γίνουν οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο πριν φτάσει στη σκηνή του απεργού πείνας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δήλωσε λιτά αλλά με συγκίνηση: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω».

Ο Πάνος Ρούτσι, που εδώ και εβδομάδες παραμένει στην πλατεία Συντάγματος, ανέφερε λίγο πριν την επίσκεψη του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος: «Είμαι εδώ τόσες ημέρες και αντί η κυβέρνηση να κάνει κάτι για αυτό, αντίθετα προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάμψει τον αγώνα μου και να παίρνει αποφάσεις χωρίς εγώ να τις εγκρίνω».

Η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου είχε συμβολικό αλλά και ανθρώπινο χαρακτήρα, καθώς αποτέλεσε μια πράξη στήριξης προς έναν πατέρα που συνεχίζει, παρά την εξάντληση και την ταλαιπωρία, να διεκδικεί απαντήσεις και δικαιοσύνη για τον χαμό του παιδιού του.

Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο σημείο, δηλώνοντας αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να δοθεί επίσημη άδεια για την εκταφή του γιου του, ώστε –όπως λέει– «να μάθει επιτέλους την αλήθεια».
