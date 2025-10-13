Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήρε εξιτήριο: «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα» ΒΙΝΤΕΟ
Μετά από σύντομη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επέστρεψε στο σπίτι του, καθησυχάζοντας για την κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί αποδίδουν την αδιαθεσία του σε παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο.
Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» πήρε το πρωί της Δευτέρας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μετά από αδιαθεσία που παρουσίασε την Κυριακή.
Μιλώντας σε δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ κατά την αποχώρησή του, ο Αρχιεπίσκοπος εμφανίστηκε χαμογελαστός και καθησυχαστικός, δηλώνοντας: «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα».
Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο Αρχιεπίσκοπος υπέστη ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, χωρίς να υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινώσει η Ιερά Σύνοδος το απόγευμα της Κυριακής, ο κ. Ιερώνυμος είχε μεταβεί προληπτικά στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, όπου και παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους.
Όπως όλα δείχνουν, η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά, ενώ οι γιατροί συνέστησαν ξεκούραση και περιορισμό δραστηριοτήτων τις επόμενες ημέρες.
