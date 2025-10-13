Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήρε εξιτήριο: «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα» ΒΙΝΤΕΟ

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» πήρε το πρωί της Δευτέρας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μετά από αδιαθεσία που παρουσίασε την Κυριακή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ κατά την αποχώρησή του, ο Αρχιεπίσκοπος εμφανίστηκε χαμογελαστός και καθησυχαστικός, δηλώνοντας: «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα».

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο Αρχιεπίσκοπος υπέστη ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, χωρίς να υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινώσει η Ιερά Σύνοδος το απόγευμα της Κυριακής, ο κ. Ιερώνυμος είχε μεταβεί προληπτικά στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, όπου και παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους.

Όπως όλα δείχνουν, η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά, ενώ οι γιατροί συνέστησαν ξεκούραση και περιορισμό δραστηριοτήτων τις επόμενες ημέρες.





Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



