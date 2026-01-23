Ο Aρειος Πάγος: «Βάφτισε» παιδί λόγω καβγά γονιών για το όνομα!

Ονομα σε αβάπτιστο κοριτσάκι διαζευγμένων γονέων -ο άνδρας δικηγόρος και η γυναίκα δικαστικός- δόθηκε ο Αρειος Πάγος με απόφαση που οριζόταν και σε ποια εκκλησία θα γίνει η βάπτιση, καθώς ούτε σε αυτό υπήρχε συμφωνία.

Παράλληλα, προσδιόρισαν και το ποσό της μηνιαίας διατροφής που θα δίνει ο δικηγόρος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι δεν μπορεί να πληρώνει 430 ευρώ τον μήνα για την ανατροφή του παιδιού του, παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά του στοιχεία έλεγαν το αντίθετο, ενώ διαθέτει και πολυτελές αυτοκίνητο (Mercedes).

Το (πρώην) ζευγάρι γνωρίστηκε το 2019 σε νησί των Δωδεκανήσων. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε αισθηματικός δεσμός, ο οποίος πήρε επίσημο χαρακτήρα τα Χριστούγεννα του 2019, οπότε γνωρίστηκαν και οι γονείς τους. Ωστόσο, από τον δεσμό αυτό προέκυψε κώλυμα στην ειρηνοδίκη, καθώς δεν μπορούσε να υπηρετεί στην ίδια δικαστική περιφέρεια με τον δικηγόρο. Ετσι, η δικαστικός ζήτησε και μετατέθηκε στην Αθήνα.

Αρχές του 2020, λοιπόν, η δικαστικός έμεινε έγκυος. Λίγο πριν από τον τοκετό παντρεύτηκαν -τον Αύγουστο του ίδιου έτους- και τον Σεπτέμβριο απέκτησαν ένα κοριτσάκι. Το διάστημα εκείνο το ζευγάρι έμενε στο νησί, αλλά είχαν αρχίσει ήδη οι μεταξύ τους προστριβές με αφορμή το ζήτημα της στέγασής τους: έμεναν σε ένα μικρό σπίτι στον περιβάλλοντα χώρο της μονοκατοικίας που είναι η κύρια κατοικία της πατρικής οικογένειας του δικηγόρου.

Είχαν αποφασίσει να νοικιάσουν σπίτι στην πρωτεύουσα του νησιού, αλλά η αποτυχία εξεύρεσης οικίας έκανε εμφανή τα σημάδια της μεταξύ τους ασυμφωνίας χαρακτήρων. Στο τέλος Ιανουάριου του 2021 η ειρηνοδίκης με το 4 μηνών βρέφος μετακόμισε στην Αθήνα και εγκαταστάθηκαν στην πατρική της οικία. Εκτοτε δεν επέστρεψε στο νησί.

Ο δικηγόρος άρχισε να στέλνει εξώδικα, τα οποία κοινοποιούσε στις εισαγγελικές αρχές, ακόμα και στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κάνοντας λόγο για αρπαγή ανηλίκου και απειλώντας με δικαστική προσφυγή. Οι δύο διεκδικούσαν την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας της κόρης τους, ενώ ο δικηγόρος πρότεινε την «κοινή επιμέλεια» ή «συνεπιμέλεια» με εναλλαγή ανά εξάμηνο. Τελικά, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ανέθεσε την αποκλειστική επιμέλεια της ανήλικης στη μητέρα της.

Ωστόσο, οι διενέξεις του πρώην ζεύγους πέρασαν σε δεύτερο στάδιο – σε αυτό της ονοματοδοσίας της κόρης τους και του τόπου βάφτισής της. Οπως αναφέρεται στην αρεοπαγιτική απόφαση, «ένα άλλο σημείο που αποτελεί σημείο τριβής είναι αναφορικά με το κύριο όνομα που θα λάβει η ανήλικη θυγατέρα τους, η οποία γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο παραμένει ακόμη αβάπτιστη.

Η διαφωνία εντοπίζεται στο γεγονός ότι έκαστος των συζύγων ισχυρίζεται ότι υπήρχε προηγούμενη συμφωνία περί του ότι η θυγατέρα τους θα λάβει το όνομα της μητέρας του καθενός, επιπρόσθετα δε ο δικηγόρος διατείνεται ότι με την ειρηνοδίκη είχαν κάνει τάμα στην Ιερά Μονή Πανορμίτου Σύμης, ώστε το δεύτερο όνομα του τέκνου να είναι “Μ”(Ι.Μ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ)».

Ωστόσο, όπως προσθέτουν οι δικαστές, «δεν αποδείχθηκε ότι αμφότεροι είχαν κάνει “τάμα” αναφορικά με το όνομα του παιδιού ή με τον τόπο βάπτισής του». Εξάλλου, στο τραπέζι της αντιπαράθεσης κατατέθηκε και η άποψη της διπλής ονοματοδοσίας, δηλαδή να δοθούν στο κοριτσάκι τα ονόματα και των δύο γιαγιάδων και ακόμη ένα τρίτο, αυτό του τάματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



