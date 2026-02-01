Ο Αρης έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής, νίκησε τον Παναθηναϊκό!

Ο Αρης έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής, νίκησε τον Παναθηναϊκό!
01 Φεβ. 2026 18:53
Pelop News

Σπουδαία νίκη με 102-95 (87-87 κ.α) πήρε ο Άρης Betsson κόντρα στον Παναθηναϊκό στη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι που τελικά κρίθηκε στην παράταση.

Τεράστια εντός έδρας νίκη με 102-95 (87-87 κ.α)  πήρε ο Άρης Betsson κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR στη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είδε το τριφύλλι να επιστρέφει από το -15 (81-66) στα 3’13” πριν το τέλος και να στέλνει το ματς στην παράταση, αλλά βρήκε τον τρόπο να κρατήσει την ψυχραιμία της και να πανηγυρίσει στο φινάλε.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς εκμεταλλεύτηκε το κακό φεγγάρι που βρίσκονται οι πράσινοι και κατάφερε να πάρει ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα, με τους Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ, Αμίν Νουά, Μπράις Τζόουνς και Ντανίλο Άντζουσιτς να συνθέτουν το καρέ των πρωταγωνιστών.

Κάπως έτσι, οι κιτρινόμαυροι ανέβηκαν στο 8-7 (5-3 εντός και 3-4 εκτός έδρας), ενώ η ομάδα του Εργκίν Αταμάν -που αποβλήθηκε έξαλλος λίγο μετά τα μέσα της τέταρτης περιόδου– έπεσε στο 14-2 (8-0 εντός και 6-2 εκτός έδρας), χάνοντας ουσιαστικά το πλεονέκτημα έδρας, αφού πρέπει να ελπίζει σε ήττα εκτός προγράμματος από τον Ολυμπιακό, πριν ή μετά τη δική τους μονομαχία στο ΟΑΚΑ (30/3).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:24 Επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο Χιονοδρομικό του Φαλακρού Δράμας
21:13 Παναθηναϊκός: Στην «πόρτα» της εξόδου ο Αταμάν;
21:04 Πορτογαλία: Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο 2,5 δις για ανοικοδόμηση μετά την «Cristin»
20:55 Ο Τραμπ ελπίζει σε συμφωνία με το Ιράν
20:44 Νέα Πέραμος: Με οχτώ σφαίρες «γάζωσαν» τον άνδρα, που στρέφονται οι έρευνες
20:36 Τρίτη θέση στη Βουλιαγμένη για τις Κορασίδες της ΝΕΠ
20:31 Το δαιμονικό άλογο του κάμπου και άλλες ιστορίες φαντασμάτων από τη Δυτική Αχαϊα
20:26 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ πρωτιά στο τουρνουά της Νέας Σμύρνης
20:21 Δημ. Γιαννακόπουλος σε Αταμάν και παίκτες: Παραιτηθείτε, ξεφτιλισμένοι…
20:15 Ο ΝΟΠ πάλεψε, αλλά λύγισε από το Φάληρο και μπήκε με ήττα στο 2026
20:06 Η Αχαγιά ΄82 άστραψε και βρόντηξε με ΑΕ Βαρθολομιού – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:03 Σ. Πατσαούρα: «Τα παιδιά με τον χορό μαθαίνουν το σώμα τους»
20:02 Η μεγάλη απόδραση της Παναχαϊκής από την Καλαμάτα
19:55 Συνεχίστηκε η σκακιστική πανδαισία στη ΝΕΠ
19:49 Την Δευτέρα σταδιακή υποχώρηση των καιρικών φαινομένων-Τι ισχύει ανά περιοχή
19:40 Βανδάλισαν χώρο μνήμης για τον Αλκη Καμπάνο
19:27 Πάτρα: Σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΠΑ για τις πλημμύρες στην Ακτή Δυμαίων
19:21 Οι γυναίκες του Ατρόμητου πήραν εύκολα το ντέρμπι
19:14 Τραγωδία στην Ελβετία: Υπέκυψε 18χρονος στα τραύματα του, στους 41 οι νεκροί
19:07 Είχαμε την τιμητική μας και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στα Τρίκαλα – Φωτογραφίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ