Ο Αρης έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής, νίκησε τον Παναθηναϊκό!

Σπουδαία νίκη με 102-95 (87-87 κ.α) πήρε ο Άρης Betsson κόντρα στον Παναθηναϊκό στη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι που τελικά κρίθηκε στην παράταση.

Τεράστια εντός έδρας νίκη με 102-95 (87-87 κ.α) πήρε ο Άρης Betsson κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR στη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είδε το τριφύλλι να επιστρέφει από το -15 (81-66) στα 3’13” πριν το τέλος και να στέλνει το ματς στην παράταση, αλλά βρήκε τον τρόπο να κρατήσει την ψυχραιμία της και να πανηγυρίσει στο φινάλε.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς εκμεταλλεύτηκε το κακό φεγγάρι που βρίσκονται οι πράσινοι και κατάφερε να πάρει ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα, με τους Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ, Αμίν Νουά, Μπράις Τζόουνς και Ντανίλο Άντζουσιτς να συνθέτουν το καρέ των πρωταγωνιστών.

Κάπως έτσι, οι κιτρινόμαυροι ανέβηκαν στο 8-7 (5-3 εντός και 3-4 εκτός έδρας), ενώ η ομάδα του Εργκίν Αταμάν -που αποβλήθηκε έξαλλος λίγο μετά τα μέσα της τέταρτης περιόδου– έπεσε στο 14-2 (8-0 εντός και 6-2 εκτός έδρας), χάνοντας ουσιαστικά το πλεονέκτημα έδρας, αφού πρέπει να ελπίζει σε ήττα εκτός προγράμματος από τον Ολυμπιακό, πριν ή μετά τη δική τους μονομαχία στο ΟΑΚΑ (30/3).

