Ο Αστέρας Λεοντίου τίμησε τον Τάκη Βαρβιτσιώτη

Ο Αστέρας Λεοντίου τίμησε τον Τάκη Βαρβιτσιώτη
13 Οκτ. 2025 12:22
Pelop News

Μπορεί το αγωνιστικό αποτέλεσμα να έγραψε Α.Ε. Καλαβρύτων – Αστέρας Λεοντίου 0-1 για τον Β’ όμιλο της Β’ Κατηγορίας, όμως η πιο όμορφη στιγμή του αγώνα δεν ήρθε μέσα από τις φάσεις και τα γκολ, αλλά από μια πράξη σεβασμού και αναγνώρισης.

Aξίζουν μπράβο στην διοίκηση του Αστέρα Λεοντίου ο οποίος τίμησε τον  Τάκη Βαρβιτσιώτη, την “ψυχή” της Α.Ε. Καλαβρύτων για πολλά χρόνια και πλέον αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Καλαβρύτων, για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στο τοπικό ποδόσφαιρο και την αθλητική κοινότητα της περιοχής.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Λεοντίου ανέφερε: «Τη βράβευση έκανε ένας άνθρωπος με ξεχωριστό δεσμό με τα Καλάβρυτα ο Αποστόλης Νικολόπουλος, ιδρυτής του Αστέρα και επίσης Καλαβρυτινός στην καταγωγή από το ιστορικό Τρεχλό. Η στιγμή ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, με τους παρευρισκόμενους να χειροκροτούν θερμά τους δύο άνδρες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αχαΐας.

Οι Καλαβρυτινοί, σε ένδειξη εκτίμησης και φιλίας, ανταπέδωσαν τη χειρονομία, προσφέροντας στον Αποστόλη Νικολόπουλο μια αναμνηστική φανέλα της Α.Ε. Καλαβρύτων, σφραγίζοντας έτσι μια όμορφη στιγμή αλληλοσεβασμού και ενότητας».
