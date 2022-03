Ο ασυνήθιστος, αντισυμβατικός γάμος του Γουίλ Σμιθ -Η ανοιχτή σχέση με τη σύζυγό του και οι ερωτικές τους περιπέτειες με άλλους

Ο Γουίλ Σμιθ αντεπιτέθηκε στην Ρέμπελ Γουίλσον, αφού εκείνη έκανε ένα αμφιλεγόμενο αστείο για τον γάμο του διάσημου ηθοποιού, στα βραβεία BAFTA.

Η 42χρονη Αυστραλιανή ηθοποιός, η οποία ήταν η οικοδέσποινα της τελετής απονομής των βραβείων το βράδυ της Κυριακής, είπε ως απάντηση στον Γουίλ Σμιθ που βραβεύτηκε για τον ρόλο του στο King William: «Νόμιζα ότι η καλύτερη ερμηνεία του τον περασμένο χρόνο ήταν εντάξει με όλους τους φίλους της γυναίκας του».

Ο 53χρονος Σμιθ, ο οποίος σνόμπαρε τα Bafta υπέρ των Critics’ Choice Awards στο Λος Άντζελες, είπε ως απάντηση: «Δεν υπήρξε ποτέ απιστία στον γάμο μας. Η Τζέιντα και εγώ μιλάμε για τα πάντα και ποτέ δεν έχουμε εκπλήξει ο ένας τον άλλον με τίποτα, ποτέ».

Τον Σεπτέμβριο αποκάλυψε ότι αυτός και η 50χρονη Τζέιντα, βρίσκονται σε ανοιχτή σχέση. Οι σταρ του Χόλιγουντ άρχισαν να εξερευνούν την πολυγαμία αφού ήταν «και οι δύο δυστυχισμένοι» και συνειδητοποίησαν ότι «κάτι έπρεπε να αλλάξει».

Ο Γουίλ Σμιθ επιβεβαίωσε ότι και οι δύο είχαν φλερτ, αφού η Τζέιντα συζήτησε ανοιχτά το «μπλέξιμο» της με τον ράπερ Όγκοστ Αλσίνα το 2020.

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, τον Τζέιντεν και τη Γουίλοου, ενώ η Τζέιντα είναι θετή μητέρα του Τρέι, γιου του Γουίλ Σμιθ από προηγούμενο γάμο.

Στο παρελθόν είχε αναφερθεί ότι είχαν έναν «αντισυμβατικό» γάμο, με την Τζέιντα να λέει κάποτε ότι είναι ελεύθεροι να «κάνουν ό,τι θέλουν» στην «ώριμη σχέση τους».

Κατά τη διάρκεια των 24 χρόνων γάμου, τόσο ο Γουίλ όσο και η Τζέιντα, συνδέθηκαν και οι δύο με άλλες διασημότητες – αλλά αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς για απιστία.

Το όνειρο χαρεμιού του Γουίλ Σμιθ

Φαίνεται ότι ο σταρ του Χόλιγουντ μπορεί πάντα να ήταν ανοιχτός σε λιγότερο παραδοσιακές σχέσεις αφού παραδέχτηκε ότι ονειρευόταν να βγαίνει με πολλές διάσημες γυναίκες ταυτόχρονα όταν ήταν έφηβος.

«Η ιδέα να ταξιδέψω με 20 γυναίκες που αγαπούσα και φρόντιζα και όλα αυτά, φαινόταν σαν μια πραγματικά υπέροχη ιδέα», έχει πει το GQ.

Τα άτομα στη λίστα του Σμιθ περιλάμβαναν την ηθοποιό Χάλι Μπέρι και την Αμερικανίδα μπαλαρίνα Μίστι Κόουπλαντ.

Ωστόσο, για πολλά χρόνια ένιωθε ντροπή που φαντασιωνόταν για ένα χαρέμι. Πίστευε ότι προήλθε από τη «χριστιανική του ανατροφή» που τον έκανε να φοβάται πως «οι σκέψεις του ήταν αμαρτίες».

Τελικά ζήτησε τη βοήθεια της συγγραφέως Μικαέλα Μπόεμ και τώρα σκέφτεται πολύ διαφορετικά. «Ήταν εντάξει να πιστεύω ότι η Χάλι είναι όμορφη. Δεν με κάνει κακό άνθρωπο που είμαι παντρεμένος και νομίζω ότι η Χάλι είναι όμορφη».

Στη συνέχεια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα χαρέμι δεν θα ήταν τόσο υπέροχο όσο φανταζόταν.

Οι σχέσεις και οι φήμες

Στη συνέντευξη του Γουίλ Σμιθ στο GQ πέρυσι, αποκάλυψε ότι η γυναίκα του «ποτέ δεν πίστεψε σε έναν συμβατικό γάμο» λόγω της ανατροφής της.

«Η Τζέιντα είχε μέλη της οικογένειας της που είχαν μια αντισυμβατική σχέση… έτσι μεγάλωσε με έναν τρόπο που ήταν πολύ διαφορετικός από τον τρόπο που μεγάλωσα εγώ», ανέφερε χαρακτηρισικά.

Ενώ οι φήμες για απιστία περιβάλλουν τον γάμο των Σμιθ εδώ και χρόνια, η Τζέιντα φάνηκε να δίνει το πράσινο φως στον Γουιλ να την απατήσει σε μια συνέντευξη στη HuffPost το 2013.

«Πάντα έλεγα στον Γουίλ: “Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις αρκεί να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να είσαι εντάξει”. Είμαι εδώ ως σύντροφός του, αλλά είναι κύριος του εαυτού του. Πρέπει να αποφασίσει ποιος θέλει να είναι και αυτό δεν είμαι υπεύθυνη να το κάνω εγώ γι’ αυτόν. Ή αντιστρόφως».

Αργότερα ανέβασε στο Facebook ότι έχουν έναν «ώριμο» γάμο και είπε ότι και αυτή μπορεί να «κάνει ό,τι θέλει».

Συγκεκριμένα, η Τζέιντα έγραψε: «Ο Γουίλ και εγώ μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μια ανοιχτή σχέση… αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια ώριμη σχέση».

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Χάουαρντ Στερν το 2015, η Τζέιντα πρόσθεσε: «Κοίτα, δεν είμαι εδώ για να είμαι παρατηρητής κανενός. Δεν είμαι ο παρατηρητής του. Είναι ενήλικος άντρας».

Η Τζέιντα φαινόταν να εγκρίνει τις εξωσυζυγικές σχέσεις το 2017 όταν είπε σε έναν δημοσιογράφο την πιο «τρελή» φήμη που είχε ακούσει για τον εαυτό της.

Συγκεκριμένα, είπε στο Watch What Happens Live With Andy Cohen: «Η πιο τρελή φήμη; Ότι εγώ και ο Γουίλ είμαστε swingers. Αυτή είναι η πιο τρελή».

Τα φλερτ του Γουίλ και της Τζέιντα Σμιθ

Το 2020 οι Σμιθ έγιναν πρωτοσέλιδα όταν η Τζέιντα μίλησε δημόσια για το φλερτ της με τον ράπερ και οικογενειακό τους φίλο, Όγκοστ Αλσίνα.

Σύναψε σχέση με τον 27χρονο τότε σε «μια δύσκολη στιγμή» στον γάμο τους το 2017, όταν «βασικά είχαν χωρίσει».

Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου της εκπομπής που συμπαρουσιάζει Red Table Talk πέρυσι, η Τζέιντα είπε: «Καθώς περνούσε ο καιρός, έμπλεξα με έναν διαφορετικό τρόπο με τον Όγκοστ».

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκπομπής, ο Γουίλ Σμιθ παραδέχτηκε ότι αυτός και η Τζέιντα είχαν χωρίσει για «ένα χρονικό διάστημα» πριν προσθέσει: «Είχα τελειώσει μαζί σου».

Επίσης, η Τζέιντα άσκησε κριτική στους προηγούμενους ισχυρισμούς του Όγκοστ ότι ο Γουίλ Σμιθ του είχε δώσει την άδεια να κοιμηθεί μαζί της. «Το μόνο άτομο που μπορεί να δώσει άδεια σε αυτή την περίσταση είμαι εγώ», απάντησε.

Η ηθοποιός πίστευε ότι τα σχόλια του φίλου της παρεξηγήθηκαν και είπε ότι ο μουσικός απλώς «ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι δεν μπαίνει ανάμεσα σε ζευγάρια».

Δεν ήταν η μόνη φορά που τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με κάποια εξωσυζυγική σχέση της Τζέιντα.

Το 2011, το US Weekly ανέφερε ότι η ηθοποιός και ο τότε σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Μαρκ Άντονι, ήταν «ανάρμοστα κοντά» και «πιάστηκαν στο σπίτι της οικογένειας». Και τα δύο μέρη αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς.

Οι φήμες για σχέση του Γουίλ Σμιθ με τη Μάργκοτ Ρόμπι

Ο Γουίλ πρόσφατα παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει με ποια.

Δεν έχουν συνδεθεί πολλοί άνθρωποι με τον σταρ, αλλά το 2015, διαδόθηκαν φήμες για σχέση με τη Μάργκοτ Ρόμπι, κάτι που η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά.

Οι εικασίες ήταν έντονες για τη «χημεία» τους εντός και εκτός πλατό ενώ γύριζαν την ταινία Focus – ειδικά κατά τη διάρκεια ακραίων σεξουαλικών σκηνών.

Αργότερα, η Μάργκοτ Ρόμπι είπε στο E! News: «Έχει αυτό το πραγματικά υπέροχο σπρέι αναπνοής, έχει γεύση σαν Χριστούγεννα. Είναι σαν να έχει φάει ένα γλειφιτζούρι».

Ο Γουίλ Σμιθ αποκάλυψε επίσης ότι η σύζυγός του είχε σχολιάσει την εμφάνιση της εντυπωσιακής ηθοποιού στην οθόνη πριν αρχίσουν να γυρίσουν μαζί.

«Όταν η Μάργκοτ προσλήφθηκε για την ταινία… είδε ότι ήταν νέα και καυτή και σε φόρμα. Και μου είπε: “Μωρό μου μη με ντροπιάσεις. Μπες σε φόρμα τώρα. Μην αφήσεις αυτό το κορίτσι να σε συντρίψει στην οθόνη».

Και οι δύο ηθοποιοί έχουν αρνηθεί όλους τους ισχυρισμούς για ένα ειδύλλιο μεταξύ τους και η Μάργκοτ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα έβγαινε ποτέ με έναν συνάδελφο ηθοποιό επειδή «είναι μπελάδες» σε μια εφημερίδα του 2015.

Είναι παντρεμένη με τον Βρετανό βοηθό σκηνοθέτη Τομ Άκερλεϊ από τον Δεκέμβριο του 2016, αφού τον γνώρισε στα γυρίσματα της ταινίας Suite Française το 2013.

Αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που η 31χρονη ηθοποιός αναγκάστηκε να αρνηθεί ότι εκείνη και ο Γουίλ Σμιθ ήταν κάτι παραπάνω από φίλοι.

Οι φήμες επανήλθαν μετά την εμφάνιση μιας φωτογραφίας τους σε ένα photobooth. Ένας αυτόπτης μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι είδε τον Γουίλ να μεταφέρει την τότε 23χρονη πίσω στο τρέιλερ της μετά τη λήψη των φωτογραφιών.

Το άτομο που δεν κατονομάστηκε ισχυρίστηκε ότι «κρεμόταν ο ένας πάνω στον άλλο» και παρέλειψαν ένα after-party για να μείνει μόνος ο ένας με τον άλλομ».

Εκείνη την εποχή, η Μάργκοτ Ρόμπι έγραψε στο Twitter: «Δεν υπάρχει καμία απολύτως αλήθεια στη γελοία φήμη. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι το να κάνεις βλακείες στο πλατό μπορεί να βγει τόσο εκτός πλαισίου».

Παρά τις διαμαρτυρίες της, αγωνίστηκε να αποτινάξει τους ισχυρισμούς μιας σχέσης και το 2018 ερευνήθηκε ξανά για τη φιλία της με τον διάσημο τραγουδιστή και ηθοποιό.

Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του The Tonight Show With Jimmy Fallon, επέλεξε να πιει λίγο αλκοόλ αντί να συζητήσει για τον ηθοποιό.

«Η μονογαμία δεν είναι η τελειότητα»

Λίγο αφότου εμφανίστηκαν οι φήμες για τη Μάργκοτ και τον Γουίλ το 2013, η Τζέιντα έδωσε μια ομιλία στην οποία υπαινίχθηκε ότι είχαν μια μη παραδοσιακή σχέση.

«Όταν περνάς μια καταιγίδα με τον σύζυγό σου… σταμάτα να σκέφτεσαι τι

“πιστεύεις” ότι πρέπει να είναι ένας σύζυγος ή μια γυναίκα», είπε.

Αργότερα, ο Γουίλ ισχυρίστηκε ότι το μυστικό ενός ευτυχισμένου γάμου ήταν να βάζεις το άλλο άτομο πρώτα.

Μιλώντας στο E!, ανέφερε το εξής: «Έπρεπε να αλλάξουμε το παράδειγμα της σχέσης – και το κάναμε… Υπάρχει μια σχέση που πρέπει να έχουμε με τους ανθρώπους και αυτή είναι η φιλία. Έτσι, αυτή είναι μια σχέση στην οποία θέλετε το καλύτερο για αυτούς ανά πάσα στιγμή και είστε πρόθυμοι να υποφέρετε για να έχουν αυτό που είναι προς το συμφέρον τους».

Στη συνέντευξη του Γουίλ Σμιθ στο GQ, φάνηκε να ανέλυσε αυτή τη δήλωση υποστηρίζοντας ότι ο ανοιχτός γάμος τους ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της παραμονής τους μαζί.

«Στο μεγάλο μέρος της σχέσης μας, η μονογαμία ήταν αυτό που επιλέξαμε, χωρίς να σκεφτόμαστε τη μονογαμία ως τη μόνη σχεσιακή τελειότητα. Έχουμε δώσει ο ένας στον άλλο εμπιστοσύνη και ελευθερία, με την πεποίθηση ότι ο καθένας πρέπει να βρει τον δρόμο του» δήλωσε.

Σημείωσε ότι πιστεύει ότι η «άνευ όρων υποστήριξη» που δείχνουν ο ένας στον άλλον ενώ βιώνουν την ελευθερία είναι «ο υψηλότερος ορισμός της αγάπης».