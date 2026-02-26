O Atlas FC μία 4άδα στον προθάλαμο της Εθνικής, δικαίωση και επιβράβευση!

Βασίλης Σοκόλας, Γιώργος Μάγκος, Ανδρέας Νιοτόπουλος και Γιάννης Δίπλαρος θα συμμετάσχουν στο camp προεπιλογής που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα

26 Φεβ. 2026 21:45
Pelop News

Δικαίωση για τη δουλειά που γίνεται και επιβράβευση για την προσπάθεια των παιδιών του Atlas FC, αποτελεί η κλήση των Βασίλη Σοκόλα, Γιώργου Μάγκου, Ανδρέα Νιοτόπουλου και Γιάννη Δίπλαρου στο camp προεπιλογής της Εθνικής U14 που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα από αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η Ακαδημία Άτλας με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνει την κλήση τεσσάρων αθλητών της στο camp προεπιλογής της Εθνικής U14.

Οι ποδοσφαιριστές μας Βασίλης Σοκόλας, Γιώργος Μάγκος, Ανδρέας Νιοτόπουλος και Γιάννης Δίπλαρος θα συμμετάσχουν στο camp προεπιλογής που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα από 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος U14 της (ΕΠΟ), το οποίο εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο «Αναγέννηση», μια ιδιαίτερα φιλόδοξη πρωτοβουλία που στοχεύει στη συστηματική και ολιστική ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου από τις μικρές ηλικίες.

Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία, υγεία και δυνατές εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να κάνουν ακόμη ένα βήμα μπροστά στο ποδοσφαιρικό τους ταξίδι. Η οικογένεια του Άτλαντα είναι περήφανη για εσάς!»

