«Ο μπαμπάς χτύπησε την μαμά», τα δακρυσμένα μάτια του 4χρονου κοριτσιού αποκάλυψαν την κακοποίηση στο Κορωπί

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Κορωπί. Εκεί 50χρονος ξυλοκόπησε άγρια την 40χρονη σύζυγό του και μάλιστα μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Η γυναίκα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον σύζυγό της, το απόγευμα της Πέμπτης 23.10.2025 στο Κορωπί.

Το μεσημέρι της Πέμπτης η 40χρονη γυναίκα έπεσε αναίσθητη στο πάτωμα, αιμόφυρτη μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό από τον 50χρονο σύζυγό της, με τον ίδιο να καλεί την Αστυνομία και στήνει μία ψεύτικη ιστορία για να μην φανεί ότι ο ίδιος είναι ο δράστης.

Το θέατρο του 50χρονου

Ο 50χρονος άνδρας προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του και έπαιξε θέατρο στους αστυνομικούς που έσπευσαν να ελέγξουν την κατάσταση στο σπίτι του Κορωπίου, το μεσημέρι της Πέμπτης (23.10.2025). Ο ίδιος κάλεσε το 100, είπε πως βρήκε την σύντροφό του αιμόφυρτη και πως δεν ευθύνεται για τα σοβαρά τραύματα που είχε σε κεφάλι και σώμα. Αυτός ο άνθρωπος είχε ήδη συλληφθεί ακόμη μία φορά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Με απόλυτη ψυχραιμία, ο 50χρονος καλεί την Αστυνομία. Υποστηρίζει ότι έχει γίνει ληστεία στο σπίτι του και η γυναίκα του είναι αναίσθητη στο πάτωμα.

«Έγινε ληστεία στο σπίτι μου. Εγώ έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα, από το αεροδρόμιο, τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ. “Ελάτε, έγινε ληστεία”. Εγώ δεν έχω καμία σχέση», είπε ο 50χρονος.

Ο 50χρονος φαίνεται να επιμένει και μετά τη σύλληψή του ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στον ξυλοδαρμό της γυναίκας του.

Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά

Το 4χρονο παιδί, που μαζί με το 3,5 μηνών αδερφάκι του είδαν την μητέρα τους να πέφτει αναίσθητη και γεμάτη αίματα, στο πάτωμα, αποκάλυψε στους αστυνομικούς τα όσα φριχτά είχε δει λίγες ώρες νωρίτερα.

«Ο μπαμπάς χτύπησε την μαμά» είπε με τα μάτια του δακρυσμένα, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει όλα όσα έγιναν μπροστά στα μάτια του.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι στο Κορωπί και καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί με τον 50χρονο να προσπαθεί να τους παραπλανήσει κάτι που δεν κατάφερε καθώς πήραν πληροφορίες από το 4χρονο παιδάκι και συνελήφθη άμεσα.

Το παιδάκι σοκαρισμένο φεύγει με τη δασκάλα του από το νηπιαγωγείο και όπως της περιέγραψε με τρόμο τα πάντα ήταν κόκκινα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν ότι τα τραύματά της είναι από άγρια επίθεση και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων όπου και θα παραμείνουν μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την φροντίδα τους.

«Όταν έχουμε έναν ασθενή που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Φαίνεται όμως, η εκτίμηση είναι, ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της», λέει στο MEGA ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

Η ζήλια και ο εφιάλτης της κακοποίησης

Όπως λένε οι φίλες της στο Live News, η 40χρονη ζούσε ένα μαρτύριο καθώς ο σύζυγός της, τη ζήλευε αρρωστημένα.

«Αυτός δεν μιλούσε ποτέ σε κανέναν και δεν είχε και καμιά καλή κουβέντα να πει ποτέ για κανέναν. Ήταν ένας αγροίκος. Φερόταν έτσι πάντα με αυτόν τον τρόπο στην οικογένειά του. Την έβριζε την κοπέλα, την χτυπούσε μπροστά στα παιδιά, την απειλούσε ότι θα της πάρει τα παιδιά», λέει φίλη της 40χρονης και τονίζει ότι κίνητρό του ήταν η ζήλεια.

«Φαινόταν ότι την ζήλευε πάρα πολύ. Την έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνα να δει πού είναι, πού πάει, με ποιον μιλάει, δεν μπορούσε να βγει έξω να πάει πουθενά, ούτε για έναν καφέ», λέει ακόμη.

Γειτόνισσες του ζευγαριού κάνουν λόγο για μία οικογένεια που δεν ήθελε πολλές επαφές με τους γείτονες.

«Δεν είχα πιάσει μία κουβέντα μαζί της ποτέ γιατί με απέφευγε. Μία καλημέρα με το ζόρι, επειδή όταν έβγαινα εγώ στο μπαλκόνι τον χαιρέταγα», αναφέρει χαρακτηριστικά γειτόνισσα.

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο η κοπέλα έκανε προσπάθειες να γνωρίσει τους γείτονες.

«Βράδυ ήρθε κατά τις 20:00 και μας έφερε κάποια γλυκά σε ένα κουτί και είπε να γνωριστούμε. Δεν είχαμε ξαναμιλήσει, δεν είχαμε επαφή μαζί της», είπαν ακόμη.

Χαρακτηριστική του μαρτυρίου που βίωνε η 40χρονη, είναι μαρτυρία φίλη της που υποστηρίζει ότι είχε κακοποιηθεί ξανά από τον 50χρονο.

«Την είχε κακοποιήσει και το 2023 ξανά. Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε θα καταλαβαίνατε για τι άνανδρο μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε. Αυτός ήξερε ότι δεν θα το πει στους δικούς της και για αυτό επαναλαμβάνονταν συνεχώς οι ίδιες πράξεις. Στο ‘Λαϊκό’ είχα δει γρατζουνιές που είχα πάει και την είχα δει. Και μου έλεγε ότι την γρατζούνισε κατά λάθος το μωρό. Αυτά για μένα βέβαια ήταν δικαιολογίες, γιατί ήξερα ότι τα έκανε αυτός».

«Η (…) είναι πολύ ωραίο κορίτσι, είναι μία κούκλα. Απλά εκείνος ένιωθε ανασφάλειες», αναφέρει φίλη της γυναίκας.

«Αυτός ο άνθρωπος ήταν γνωστό το ποιος ήταν», υποστηρίζει φίλη της 40χρονης.

Σε κρίσιμη κατάσταση η 40χρονη

Η 40χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Παίδων όπου και θα παραμείνουν μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την φροντίδα τους.

