Ο Μπισμπίκης πήγε γλυκά σε όσους υπέστησαν ζημιές

Μια κίνηση καλής θέλησης έκανε ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε στη γειτονιά της Φιλοθέης για να ζητήσει συγγνώμη από όσους υπέστησαν ζημιές στο τροχαίο που προκάλεσε. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο ηθοποιός θέλησε να δώσει εξηγήσεις για το ατύχημα και να διαβεβαιώσει τους ιδιοκτήτες πως θα αποζημιωθούν για όλες τις φθορές.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, κάτοικος της περιοχής, ο Βασίλης Μπισμπίκης κρατούσε γλυκά και έδειχνε στεναχωρημένος από αυτό που συνέβη. Τους προσκάλεσε στη θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί και τους διαβεβαίωσε πως όσες ζημιές δεν καλύψει η ασφαλιστική του, θα την πληρώσει ο ίδιος. Ο 47χρονος προσπαθεί πλέον να αφήσει πίσω το τροχαίο και να επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς της καθημερινότητάς του.

«Εμένα ο Βασίλης Μπισμπίκης μου είπε ότι αν η ασφαλιστική του δεν τα πληρώσει, θα τα καλύψει ο ίδιος» είπε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής που συνομίλησε με τον Βασίλη Μπισμπίκη. «Ήρθε στο σπίτι μου και μου ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος. Τι άλλο; Να τον κρεμάσουμε πια; Εντάξει. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Ήρθε στα σπίτια μας χθες και μας ζήτησε συγγνώμη» πρόσθεσε.

«Ήρθε σπίτι μας έφερε και γλυκά. Μια χαρά ήταν. Τι να κάνουμε τώρα; Δηλαδή πραγματικά το θέμα είναι να μη συμβαίνουν τέτοια πράγματα, μέχρι εδώ εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Απλά έπρεπε να έχει αναλάβει τις ευθύνες του νωρίτερα, αυτό ήταν το θέμα.

«Αν είχε έρθει το Σάββατο το πρωί, ούτε εσείς θα είχατε δουλειά, ούτε θα είχε πάρει τέτοια έκταση το θέμα, αυτό ήταν το στενάχωρο. Αν είχε έρθει το Σάββατο θα είχαν λήξει όλα, θα είχαμε τελειώσει και δεν θα είχαμε ταλαιπωρηθεί, διότι για εμένα τουλάχιστον, είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα, συνεργεία να έρθουν να φτιάξουν όλο αυτό, δικαστήρια, πράγματα, δηλαδή τι να συζητάμε» ανέφερε καταληκτικά.

