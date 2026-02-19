Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Υδρα, σε «συναγερμό» το νησί

19 Φεβ. 2026 11:48
Pelop News

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026) ο διάσημος αστέρας του Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ, έφτασε στην Ύδρα, όπου θα παραμείνει για μερικές ημέρες για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας του ταινίας, με τίτλο «The Riders».

Ο καταξιωμένος ηθοποιός έφτασε στο κοσμοπολίτικο νησί του Αιγαίου γύρω στις 10:00 το πρωί, σύμφωνα με την εκπομπή «Happy Day» του ALPHA. Αν και η άφιξη του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή, τελικά πήγε μαζί με την ομάδα παραγωγής με ναυλωμένο πλοίο αποκλειστικά και μόνο για εκείνους, μία ημέρα νωρίτερα.

Τα συνεργεία της παραγωγής προετοιμάζουν ήδη τον χώρο των γυρισμάτων, καθώς ο Μπραντ έφτασε νωρίτερα από το προγραμματισμένο λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας. Αρχικά, ήταν να μείνει σε σκάφος γνωστού εφοπλιστή στο λιμάνι, αλλά λόγω του απαγορευτικού που αναμένεται την επόμενη μέρα, είναι πολύ πιθανό να ενεργοποιηθεί το εναλλακτικό πλάνο διαμονής σε ιδιωτική βίλα. Μετά την άφιξή του στην Ύδρα, ο Μπραντ Πιτ εθεάθη στην περιοχή του γηπέδου, η οποία βρίσκεται κοντά στο λιμάνι.

Τέλος, στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρθηκε ότι ο διάσημος καλλιτέχνης, που ξεκινάει αύριο τα γυρίσματα της ταινίας του, αναμένεται να συναντήσει και την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία θα πάει για το τριήμερο στην Ύδρα.

