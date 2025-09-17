«Ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει αν και ήμουν στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου» η εξήγηση του Τεντόγλου

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος ταξίδεψε με κάποιες ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, δεν μπόρεσε ποτέ να βγάλει τον καλό του εαυτό στον τελικό

«Ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει αν και ήμουν στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου» η εξήγηση του Τεντόγλου
17 Σεπ. 2025 18:35
Pelop News

Δυστυχώς ο Μίλτος Τεντόγλου δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί στο Τόκιο τον τίτλο που κατέκτησε πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη και παρέδωσε το στέμμα του Παγκόσμιου πρωταθλητή στον Ιταλό Ματέο Φουρλάνι.

Η απογοήτευση και ο τραυματισμός του Τεντόγλου

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος ταξίδεψε με κάποιες ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, δεν μπόρεσε ποτέ να βγάλει τον καλό του εαυτό στον τελικό με τον ίδιο να αποδίδει την κακή του εμφάνιση στην… παραπάνω ένταση που έβαλε στη διάρκεια της προθέρμανσης και είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν οι κράμπες κατά τη διάρκεια του αγώνα.

«Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει. Ένιωθα υπέροχα και πολύ δυνατός στο ζέσταμα. Ίσως, έκανα λάθος που έβαλα παραπάνω ένταση, από ό,τι συνήθως, στη διάρκεια της προθέρμανσης, αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου και πίστεψα ότι όλα θα πάνε καλά», είπε μιλώντας στη μικτή ζώνη και συμπλήρωσε:

«Αλλά, δυστυχώς, υπάρχουν και οι κακές μέρες. Έπαθα κράμπες και στις δύο γάμπες μου ταυτόχρονα στην πρώτη προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα δεν μπόρεσα να εκτελέσω τίποτα σωστά».
