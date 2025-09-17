Η απογοήτευση και ο τραυματισμός του Τεντόγλου

Έμεινε τελικά στην 11 θέση και παρέδωσε το… στέμμα του στον 20χρονο Ιταλό Ματία Φουρλάνι

17 Σεπ. 2025 17:49
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας Μίλτος Τεντόγλου αγωνίστηκε με τραυματισμό στον τελικό του άλματος εις μήκος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο και δεν κατάφερε να περάσει στο δεύτερο μέρος του αγώνα.

Αδοξο τέλος για τον Τεντόγλου, έμεινε στην 11η θέση

Με καλύτερο άλμα στα 7,83 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου θα μπορούσε να σφίξει τα δόντια και να “παλέψει” στη συνέχεια για να βρεθεί στα μετάλλια, αλλά ο Λεσκάι τον άφησε από νωρίς εκτός της καλύτερης 6άδας.

Η κάμερα έπιασε έτσι τον Έλληνα Ολυμπιονίκη εμφανώς απογοητευμένο, εξαιτίας και των ενοχλήσεων που δεν τους επέτρεψαν να αγωνιστεί όπως θα ήθελε, αλλά ακόμη κι έτσι χειροκρότησε τον αντίπαλό του.

Ο Τεντόγλου έμεινε τελικά στην 11 θέση και παρέδωσε το… στέμμα του στον Ιταλό Ματία Φουρλάνι.

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Χωρίς το Μίλτο να διεκδικεί ο αγώνας απέκτησε άλλο ενδιαφέρον για τους διεκδικητές του βάθρου.

Ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ με πρώτη προσπάθεια στα 8,33 μ. έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη.

Στη συνέχεια ο Κινέζος Σι έκανε ακριβώς την ίδια επίδοση, με τον Τζαμαϊκανό να μένει μπροστά του αρχικά έχοντας υψηλότερη δεύτερη επίδοση, ενώ τελικά κατάφερε με 8,34 μ. να αφήσει καθαρά πίσω του τον Κινέζο πρωταθλητή.

Αυτός όμως που δεν είχε πει την τελευταία του λέξη ήταν το παιδί θαύμα από την Ιταλία, ο 20χρονος Ματία Φουρλάνι.

Ο Ιταλός έφτασε στα 8,39 μ. στην πέμπτη του προσπάθεια και πήρε το χρυσό μετάλλιο διαδεχόμενος τον Μίλτο Τεντόγλου στην κορυφή του κόσμου.

Η τελική κατάταξη στον τελικό του μήκους

Φουρλάνι (Ιταλία) – 8,39 μ.

Γκέιλ (Τζαμάικα) – 8.34 μ.

Σι (Κίνα) – 8,33 μ.

Εχάμερ (Ελβετία) – 8,30 μ.

Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) – 8,19 μ.

Ζανγκ (Κίνα) – 8,18 μ.

Μόντλερ (Σουηδία) – 8,17 μ.

Λεσκάι (Ισπανία) – 7,97 μ.

Ουίλιαμς (Τζαμάικα) – 7,85 μ.

Γράιμς (ΗΠΑ) – 7,85 μ.

Τεντόγλου (Ελλάδα) – 7,83 μ.

Γκέρα (Ισπανία) – 7,81 μ.
