Ο Χρήστος Κοτσώνης της ΝΕΠ στην Εθνική πόλο Εφήβων

Μια ακόμη κλήση νεαρού παίκτη της ΝΕΠ στις “μικρές” Εθνικές μας ομάδες πόλο. Ο λόγος αυτήν τη φορά για τον Χρήστο Κοτσώνη, ο οποίος κλήθηκε στη μίνι προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας πόλο των Εφήβων Κ18, που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στις εγκαταστάσεις του ΕΑΚΝ «Αγιος Κοσμάς». Πολλά συγχαρητήρια στον διεθνή παίκτη και σε όλο το προπονητικό επιτελείο της ΝΕΠ για τη σκληρή καθημερινή δουλειά στην πισίνα.

