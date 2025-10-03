Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην «Π»: Το λιμάνι μας είναι ο πνεύμονάς μας

Η συνέντευξη με τον Στέλιο Αγγελούδη έγινε στο περιθώριο της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης και όπως θα διαβάσετε ανέδειξε αυτοδιοικητικά θέματα που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και για την Πάτρα.

Τα βασικά αιτήματα, άλλωστε, της συμπρωτεύουσας με την τρίτη ιεραρχικά πόλη της Ελλάδας δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους, όμως, όπως θα διαπιστώσετε, η Θεσσαλονίκη έχει ήδη κάνει άλματα στο μέλλον σε πολλά επίπεδα.

-Με όλα τα έργα που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα, θεωρείτε ότι έχετε έρθει πιο κοντά στο λεγόμενο «κράτος των Αθηνών»; Εχει μειωθεί, δηλαδή, η απόσταση που υπήρχε πριν από μερικές δεκαετίες;

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει μια αθηνοκεντρική προσέγγιση των πραγμάτων που είναι ορατή όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, στην πόλη μας υπήρξε μια μεγάλη, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, κάτι που λειτούργησε επιβαρυντικά για την αναπτυξιακή της προοπτική. Σε κάθε περίπτωση, η δική μου δουλειά, όπως δεσμεύτηκα απέναντι και στους πολίτες, είναι να κοιτάξω μπροστά, να διεκδικήσω με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα ώστε η Θεσσαλονίκη να λάβει αυτά που δικαιούται και της αξίζουν. Ο στρατηγικός προορισμός της Θεσσαλονίκης δεν είναι να συγκρίνεται με την πρωτεύουσα, αλλά να είναι μια πόλη εξωστρεφής, ένα σύγχρονο περιφερειακό, οικονομικό, επιχειρηματικό, πολιτιστικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης, με καινούριες υποδομές, που θα αξιοποιεί τη δυναμική των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της, που θα επενδύει στην καινοτομία και το σημαντικότερο, θα εξασφαλίζει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της.

Η έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής του Μετρό, η επέκταση στην Καλαμαριά το επόμενο διάστημα και η πρόοδος που συντελείται στην κατασκευή του Flyover βοηθούν την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης. Μια σταδιακή αλλαγή στην εικόνα της πόλης σε αρκετά επίπεδα είναι ορατή, ωστόσο είναι πολλά αυτά που πρέπει ακόμη να γίνουν. Απαιτείται να ανεβάσουν άπαντες στροφές, να κινηθούμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, με συνέχεια και συνέπεια, ώστε η πόλη να διαμορφώσει τη νέα ταυτότητά της.

-Στον χάρτη των Βαλκανίων σε ποια θέση τοποθετείτε σήμερα τη Θεσσαλονίκη και ποιος ο στρατηγικός προορισμός της;

Η πόλη μας με τα 2500 χρόνια αδιάλειπτης ιστορικής συνέχειας και της κομβικής γεωστρατηγικής της θέσης, μπορεί να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τα logistics αποτελούν ελκυστικό επενδυτικό πεδίο, που προκαλεί σταθερά το ενδιαφέρον ξένων επενδυτικών σχημάτων, ενώ παράλληλα αυξάνεται συνεχώς στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στη βόρεια Ελλάδα το ενδιαφέρον για χώρους αποθήκευσης και διανομής.

Στη Θεσσαλονίκη προστίθενται ήδη κρίσιμοι κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας, προστίθεται υπεραξία, προστίθεται αναπτυξιακή προοπτική.

Βασική, όμως, προϋπόθεση για να πετύχουμε τους στόχους μας, να κερδίσουμε το στοίχημα της εξωστρέφειας, είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται σε μια σταθερή τροχιά ανάταξης τα τελευταία χρόνια.

Το Λιμάνι είναι ο πνεύμονας της πόλης. Η επέκταση του 6ου προβλήτα, οι σχεδιαζόμενες οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις του Λιμανιού με τους κεντρικούς οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες αντίστοιχα, ο διπλασιασμός της ικανότητας μεταφοράς εμπορευμάτων, επιτρέπουν στη Θεσσαλονίκη να αλλάξει επίπεδο, να καταστεί κόμβος εμπορευμάτων προς τη βαλκανική ενδοχώρα και όχι μόνο.

Σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε αναβρασμό και τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, σε μια ταραγμένη εποχή όπου οι παγκόσμιες ροές αναζητούν ασφαλείς εμπορευματικούς διαδρόμους, μπορούμε και πρέπει να διαδραματίσουμε πιο ενεργό, πιο ουσιαστικό ρόλο. Οι μεγάλες κρίσεις φέρνουν μαζί και ευκαιρίες.

Η Ελλάδα, πυλώνας σταθερότητας στα Βαλκάνια, με ένα ασφαλές πολιτικό περιβάλλον, μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και να τρέξει πιο γρήγορα για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Στα logistics, στις χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές βλέπουμε το αισιόδοξο μέλλον της πόλης μας.

Βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως διαμετακομιστικού και αναπτυξιακού κόμβου αποτελεί η στρατηγική αναβάθμιση των προαναφερθεισών κρίσιμων υποδομών, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και πολυτροπικού συστήματος μεταφορών με υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας, το οποίο θα διασφαλίσει την ενεργότερη ένταξη της πόλης στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι εξαιρετικά κρίσιμα τα σχεδιαζόμενα έργα όπως πχ η επέκταση του 6ου προβλήτα στο λιμάνι και η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου ως κόμβος logistics, τα οποία θα συντελέσουν ώστε η πόλη να διαμορφώσει τη νέα ταυτότητα της και να αλλάξει σταδιακά επίπεδο. Αυτός είναι και ο στόχος: η Θεσσαλονίκη να πρωταγωνιστήσει και πάλι και να διεκδικήσει τη θέση που της αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη.

-Ποια είναι τα δυνατά σημεία της Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι σε θέση τα επόμενα χρόνια να «απογειώσουν» την πόλη;

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα που μπορούν να της προσδώσουν ουσιαστική δυναμική τα επόμενα χρόνια. Ξεχωρίζουν ο πλούσιος και πολυδιάστατος τουριστικός της τομέας, με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης σε συνεδριακό, γαστρονομικό και πολιτιστικό τουρισμό, καθώς και η εκπαίδευση, με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της πόλης να αποτελούν σημαντικές δεξαμενές γνώσης και ταλέντου.

Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας, μέσα από τη δημιουργία σχετικών κέντρων και τεχνολογικών hub, συνδυάζονται με τις νέες επενδύσεις σε υποδομές logistics και τη στρατηγική αναβάθμιση του λιμανιού, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα που μπορεί να συνδέει άμεσα την παραγωγή γνώσης με την πραγματική οικονομία.

Ομως, όλα αυτά τα προτερήματα, η γεωστρατηγική της θέση, η πολιτιστική της κληρονομιά, η πολυπολιτισμικότητά της και κυρίως οι άνθρωποί της -δεν αρκούν από μόνα τους. Αν δεν υπάρξει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο και δεν ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα υποδομής, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για χαμένες ευκαιρίες αντί για πραγματική ανάπτυξη.

-Τι ζητήσατε από τον Πρωθυπουργό για τη Θεσσαλονίκη και για την αυτοδιοίκηση γενικότερα, κατά τις συναντήσεις σας στο περιθώριο της ΔΕΘ;

Καταρχάς έθεσα το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ και είδα με ικανοποίηση ότι έγινε αποδεκτή η πρόταση μας την οποία υιοθετεί η πλειοψηφία των πολιτών, για τη δημιουργία ενός μεγάλου Μητροπολιτικού πάρκου στην καρδιά της πόλης με την ανέγερση ενός σύγχρονου Εκθεσιακού κέντρου και ενός Συνεδριακού κέντρου με το μικρότερο δυνατό κτιριακό αποτύπωμα. Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες και θα ζητήσουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Σε σχέση με τα υπόλοιπα ζητήματα, έθεσα την ανάγκη τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων για όλα τα σημαντικά έργα υποδομών που αφορούν στην πόλη. Να ξέρουμε δηλαδή πόσο θα διαρκέσει ένα έργο και πότε αυτό θα παραδοθεί.

Επίσης, ζήτησα να χρηματοδοτηθεί ένα Ειδικό Τουριστικό Αναπτυξιακό Σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη, να συμπεριληφθούν και υπερατλαντικές πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενώ ζήτησα την κυβερνητική στήριξη για τη διεκδίκηση των Ευρωπαϊκών Αγώνων του 2031 και την αναγκαιότητα ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών της πόλης.

Σε σχέση με τα αυτοδιοικητικά, έθεσα το θέμα της προώθησης της Μητροπολιτικότητας με σαφείς αρμοδιότητες και εξασφαλισμένους πόρους προκειμένου να διορθωθούν πολλές «αρρυθμίες που προέκυψαν με την κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού.

Και στο θέμα των διεκδικήσεων έχουμε σχέδιο και σίγουρα είμαστε αποφασισμένοι και θα είμαστε και συνεπείς. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και για τη μετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε μια σύγχρονη πόλη, φιλική και ανθρώπινη αλλά και οικονομικά ακμάζουσα.

-Και ποια τα κυριότερα προβλήματα με τα οποία πολεμάτε καθημερινά;

Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλα τα επίπεδα είναι η μεγάλη πρόκληση για την οποία εργαζόμαστε άοκνα από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου. Σε αυτό το πλαίσιο υιοθετήσαμε ένα συνολικό πλέγμα παρεμβάσεων σε όλες τις δημοτικές Κοινότητες και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά.

Στον ευαίσθητο τομέα της Καθαριότητας, για παράδειγμα όπου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, ενισχύσαμε τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Δήμου και για το διάστημα κατασκευής του Flyover εξασφαλίσαμε πόρους από την κεντρική διοίκηση για να λειτουργούν νυχτερινές βάρδιες στην αποκομιδή των απορριμμάτων, ώστε τα απορριμματοφόρα να μην επιβαρύνουν την κυκλοφορία. Κάνουμε παράλληλα μια τεράστια προσπάθεια με τα ογκώδη, αλλά εδώ θέλουμε την ευαισθητοποίηση και τη συνεργασία των πολιτών, για να σταματήσει επιτέλους το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόθεσης τους, ακόμα και στα κεντρικότερα σημεία της πόλης.

Από εκεί και πέρα, εργαζόμαστε καθημερινά για την προστασία και τη θωράκιση του δημόσιου χώρου. Με μια σειρά Κανονιστικών που έχουμε υιοθετήσει, όπως αυτή για τη λειτουργία της νέας Παραλίας, την κίνηση των ΕΠΥΟ, τα τραπεζοκαθίσματα και τις φορτοεκφορτώσεις, θέματα που όλα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών.

Εδώ να σημειώσω πως ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν ο πρώτος μεγάλος δήμος που ανέβασε στην εφαρμογή Mystreet, πάνω από 1200 ενεργές μισθώσεις καταστημάτων, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα να μπορούν να καταγγείλουν φαινόμενα καταπάτησης του δημόσιου χώρου. Ηδη δεχτήκαμε εκατοντάδες καταγγελίες και ο στόχος μας είναι να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές όσο γίνεται αμεσότερα και σε αυτό θα συμβάλει και η ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με 80 νέους δημοτικούς αστυνομικούς τους οποίους αναμένουμε περίπου στις αρχές του 2026.

