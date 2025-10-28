Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος στέκεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη

Στηρίζω με πλήρη συνείδηση την υποψηφιότητα του Αντώνη Κουνάβη, με γνώμονα την υπευθυνότητα, τη συνέχεια και την ενότητα της Οργάνωσης.

28 Οκτ. 2025 18:48
Έναν ακόμα υποψήφιο ενόψει των εκλογών της ΔΕΕΠ Αχαΐας ανακοίνωσε σήμερα ο Αντώνης Κουνάβης ο οποίος παρουσίασε τον Δημήτρη Αλεξόπουλο.

Η ανακοίνωση: «Ένας από τους ελπιδοφόρους νέους στην πολιτική, ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, στέκεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Μέλος στο παρελθόν της ΜΑΚΙ και τώρα της ΟΝΝΕΔ, ο Δημήτρης Αλεξόπουλος σπουδάζει Δημόσια Διοίκηση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ είναι μέλος του Δ.Σ του Γορτυνιακού Συνδέσμου Πατρών «Γρηγόριος Ε΄».

Αιτιολογώντας τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, ο Δημήτρης Αλεξόπουλος δηλώνει τα εξής: «Ως ενεργό μέλος της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Αχαΐας, εκφράζω την στήριξή μου στον Αντώνη Κουνάβη για τις εκλογές της ΔΕΕΠ.

Ο Αντώνης Κουνάβης έχει αποδείξει ότι διαθέτει ικανότητες ηγεσίας, οργάνωσης και υπευθυνότητας, στοιχεία απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της Οργάνωσης.

Η υποψηφιότητά του αντικατοπτρίζει τον σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες, την ακεραιότητα και τη διάθεση για ενότητα, εντός της παράταξης και της κοινωνίας.

Σε αυτήν τη συγκυρία, η εμπειρία, η συνέπεια και η προσήλωση του Αντώνη Κουνάβη στις αρχές και στις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, σε συνδυασμό με το έργο του, τον καθιστούν την καταλληλότερη επιλογή για τη ΔΕΕΠ Αχαΐας, ώστε να συνεχίσει να υπηρετεί αποτελεσματικά τα συμφέροντα της παράταξης και των πολιτών.

Επομένως, στηρίζω με πλήρη συνείδηση την υποψηφιότητα του Αντώνη Κουνάβη, με γνώμονα την υπευθυνότητα, τη συνέχεια και την ενότητα της Οργάνωσης».
