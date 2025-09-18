Ο Δημήτρης Μάντζος αιχμηρός για Λοβέρδο στον Peloponnisos FM 103,9: «Υπηρετούσε σκοπούς»

Στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!» μίλησε ο Δημήτρης Μάντζος, όντας αιχμηρός για τον Ανδρέα Λοβέρδο.

18 Σεπ. 2025 13:33
Pelop News

Αιχμηρός απέναντι στον Ανδρέα Λοβέρδο ήταν ο βουλευτής Επικρατείας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος μιλώντας χθες στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!» του Κώστα Λαμπρόπουλου.

«Το σημαντικότερο δεν είναι να σχολιάσουμε τη μεταγραφή του κ. Λοβέρδου, αλλά να κρίνουμε την επιλογή του Πρωθυπουργού να ανοίξει την κομματική του αγκαλιά και να υποδεχθεί ένα πρόσωπο που με τις επιλογές του τα τελευταία χρόνια υπηρετούσε ορισμένους σκοπούς, οι οποίοι εν τέλει εξυπηρετούσαν τη ΝΔ. Οταν έχασε τη βουλευτική του θέση το 2023, ίδρυσε ένα κόμμα που ως μόνο του στόχο είχε να απωλέσει το ΠΑΣΟΚ τη 2η θέση στις Ευρωεκλογές. Φαίνεται πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να επιβραβευθεί αυτή η προσπάθεια».

Και ο Δ. Μάντζος πρόσθεσε τα εξής: «Αν κάποιοι πιστεύουν ότι αυτή η επιλογή του κ. Μητσοτάκη είναι μια κεντρογενής τοποθέτηση που θα δημιουργήσει πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, θα διαψευστούν. Το ΠΑΣΟΚ, με το εναλλακτικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ, έχει αποφασίσει να πορευτεί μαζί με την κοινωνία. Οποιαδήποτε εσπευσμένη κίνηση από πλευράς του κ. Μητσοτάκη δεν αρκεί για να ανατάξει την εικόνα αποδομής της ΝΔ. Τέλος, δεν θέλουμε τους πολιτικούς μας να γίνονται αντικείμενα μεταγραφών όπως στο ποδόσφαιρο. Ούτε να πηγαίνουν κόντρα στους εαυτούς τους και σε προηγούμενες δηλώσεις τους, μόνο και μόνο για την πολιτική τους επιβίωση και πηγαίνοντας κόντρα στην πολιτική τους αξιοπρέπεια».
