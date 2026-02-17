Ο Δήμος Αιγιαλείας απάντησε στον Εμπορικό Σύλλογο, ποια στοιχεία κατέθεσε

Η δημοτική αρχή Αιγιαλείας απάντησε στον εμπορικό Σύλλογο σχετικά πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με ζητήματα για την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής, αλλά και θέματα ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής: «Η Δημοτική Αρχή παρακολουθεί με προσοχή κάθε προβληματισμό που εκφράζεται από τον εμπορικό κόσμο και αναγνωρίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελεί κοινό ζητούμενο για όλους.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό, η δημόσια συζήτηση οφείλει να βασίζεται σε πραγματικά και επαληθεύσιμα στοιχεία. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2024 έως 31/1/2026 καταγράφονται στον Δήμο Αιγιαλείας 644 εγγραφές επιχειρήσεων και 144 διαγραφές, γεγονός που αποτυπώνει θετικό ισοζύγιο περίπου 500 επιχειρήσεων. Ειδικότερα στον τομέα του εμπορίου καταγράφονται 156 εγγραφές και 36 διαγραφές, με θετικό ισοζύγιο 120 επιχειρήσεων, ενώ αναμένεται και η επικαιροποίηση των στοιχείων των ατομικών επιχειρήσεων και πιθανόν νέων εγγραφών ή διαγραφών.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία του τουριστικού κλάδου, το 2024 καταγράφηκε αύξηση αφίξεων και διανυκτερεύσεων περίπου 12% και το 2025 αύξηση της τάξης του 14%, με θετικές ενδείξεις και για τη φετινή χρονιά, οι οποίες θα αποτυπωθούν οριστικά μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου. Η διεύρυνση της τουριστικής σεζόν, οι πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις σε όλη την Αιγιάλεια, τις οποίες γνωρίζουν και παρακολουθούν οι συνδημότες μας, καθώς και η αυξημένη επισκεψιμότητα που καταγράφεται και από τα στοιχεία διαχείρισης απορριμμάτων — όπου την περίοδο 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 250% — συνθέτουν μια συνολική εικόνα κινητικότητας και εξωστρέφειας της περιοχής.

Σε ό,τι αφορά ζητήματα ασφάλειας, η δημόσια ασφάλεια αποτελεί αρμοδιότητα της Πολιτείας και της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία ο Δήμος διατηρεί διαχρονικά άριστη συνεργασία, η οποία συνεχίζεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Παράλληλα, η ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς από τους τρεις δημοτικούς αστυνομικούς σήμερα η δύναμη αναμένεται σύντομα να ενισχυθεί με οκτώ επιπλέον δημοτικούς αστυφύλακες, συμβάλλοντας στην καλύτερη καθημερινή λειτουργία του Δήμου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Η Δημοτική Αρχή επιλέγει συνειδητά να τοποθετείται με στοιχεία και όχι με εκτιμήσεις. Ο διάλογος με τους φορείς είναι πάντα χρήσιμος όταν βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και σε κοινή διάθεση συνεργασίας. Οι πόρτες του Δήμου παραμένουν ανοιχτές προς όλους τους επαγγελματίες και τους πολίτες της Αιγιαλείας, όπως άλλωστε συμβαίνει διαχρονικά.

Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας είναι ευθύνη και κοινός στόχος όλων μας”.

