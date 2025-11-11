Ο Δήμος Αιγιαλείας παρών στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη

Ο κ. Ανδριόπουλος είχε ουσιαστικές επαφές με δημάρχους και κυβερνητικούς παράγοντες, μεταφέροντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Δήμου Αιγιαλείας, ενώ τόνισε τη σημασία της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και της ενίσχυσης της χρηματοδοτικής αυτονομίας των τοπικών αρχών.

Ο Δήμος Αιγιαλείας παρών στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη
11 Νοέ. 2025 15:38
Pelop News

Ο Δήμος Αιγιαλείας συμμετείχε δυναμικά στο Ετήσιο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου. Τον Δήμο Αιγιαλείας εκπροσώπησε ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στις συζητήσεις και στις θεματικές συνεδρίες, συνοδευόμενος από στελέχη της Δημοτικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τέθηκαν στο τραπέζι καίρια ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους σε ολόκληρη τη χώρα. Από τη βιωσιμότητα των ΟΤΑ και την ενεργειακή διαχείριση, έως τις κοινωνικές πολιτικές, την προστασία του περιβάλλοντος και τις προοπτικές ψηφιακού μετασχηματισμού της Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Ανδριόπουλος είχε ουσιαστικές επαφές με δημάρχους και κυβερνητικούς παράγοντες, μεταφέροντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Δήμου Αιγιαλείας, ενώ τόνισε τη σημασία της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και της ενίσχυσης της χρηματοδοτικής αυτονομίας των τοπικών αρχών.

Με τη συμμετοχή του στο συνέδριο, ο Δήμος Αιγιαλείας επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του διαλόγου για μια Αυτοδιοίκηση πιο λειτουργική, πιο αποτελεσματική και πιο κοντά στον πολίτη.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος υπογράμμισε:
«Οι Δήμοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις, αλλά και με νέες ευκαιρίες. Χρειαζόμαστε μια πραγματικά αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση, με εργαλεία και ευελιξία να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ο Δήμος Αιγιαλείας θα συνεχίσει να διεκδικεί ενεργό ρόλο στις εξελίξεις, με γνώμονα τη διαφάνεια, τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας.»

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:24 Εκδήλωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Πάτρα: «Έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας»
18:22 Πέθανε ο σπουδαίος Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον
18:18 Έργα που αλλάζουν την περιοχή των Καλαβρύτων, επισκέφτηκε ο Νεκτάριος Φαρμάκης
18:16 ΑΕΚ: Καταγγελία για τον Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
18:12 Ναρκωτικά και βία στα σχολεία – Ανησυχία για την παραβατικότητα στις μονάδες της Αχαΐας
18:05 Εμπλοκή «ανθρώπου» του Ζελένσκι σε σκάνδαλο με μίζες 100 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία
17:53 «Η δολοφονημένη έδειχνε κάτι στα απέναντι μπαλκόνια», η κρίσιμη μαρτυρία για το μακελειό στα Βορίζια
17:43 «Την ώρα που λιβάνιζε μύριζε χασίσι» συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον 46χρονο ιερέα Youtuber
17:31 Αλλαγή ημερομηνίας στο Απόλλων-Προμηθέας 2014, ο λόγος
17:19 Γιατί ο Δεκέμβριος θα είναι του θερμότερος του κανονικού
17:10 Στην Κίνα γέφυρα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος! ΒΙΝΤΕΟ
16:55 Στην Ουκρανία τον Δεκέμβριο η άτυπη σύνοδος της ΕΕ για το ενταξιακό
16:52 Κωνσταντέλιας και Σιώπης «απάντησαν» στους τοξικούς του αθλητισμού
16:44 Μάνος Μανουσάκης: Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Ιταλία, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο τα τρία μεγάλα έργα της επόμενης πενταετίας
16:36 Βρετανικό «όχι» στην Κομισιόν για καταβολή 6,75 δισ. ευρώ για συμμετοχή στο SAFE
16:28 Αχαΐα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Παναγιώτη Λύτρα
16:22 Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη: Η φωνή σου έχει δύναμη
16:18 Γεωργία: Συντριβή τουρκικού C-130 – Αγωνία για τους επιβάτες , σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
16:08 Ο Δήμος Αιγιαλείας δίνει ζωή στον πεζόδρομο της Κλεομένους Οικονόμου!
16:00 Θοδωρής Βλάχος στο pelop.gr: «Το χρυσό δεν είναι “απωθημένο”, είναι στόχος» ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ