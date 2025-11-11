Ο Δήμος Πατρέων στην πρώτη γραμμή για την εθελοντική αιμοδοσία

Με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο, ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας, Δημήτρης Μπάκος και ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου, Δημήτρης Γούλας, ο Πρόεδρος του ΑΣΠΠΑΜΑ (Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας) Χάρης Πύργας και η Ταμίας του Συλλόγου, Ανδριάνα Αντωνακοπούλου, με θέμα την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Συζήτησαν για τον χώρο που παραχωρήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για Κέντρο Αιμοδοσίας στην πόλη μας, αλλά και για εναλλακτικές λύσεις, εφόσον δεν προχωρήσει η δημιουργία του Κέντρου, στον συγκεκριμένο χώρο.

Ο Δήμος Πατρέων συνεχίζει να στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την εθελοντική αιμοδοσία.

Το αίμα σώζει ζωές και γι αυτό καλούμε τον Πατραϊκό λαό να προσφέρει αίμα, γι’ αυτούς που το έχουν ανάγκη.

