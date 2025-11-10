Ο Δήμος Πατρέων στο πλευρό των πυρόπληκτων αγροτών: Ημερίδα στα Ροΐτικα για τη διαχείριση των ελαιοδέντρων

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στα Ροΐτικα η ημερίδα για τη «Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιοδέντρων», που συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Γεωπόνων Αχαΐας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ο Αγροτικός Σύλλογος Ωλενίας, με τη στήριξη του Δήμου Πατρέων. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής Δενδροκομίας–Ελαιοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πέτρος Ρούσσος.

10 Νοέ. 2025 12:30
Pelop News

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων «Παιδική Εξοχή» (παιδικές κατασκηνώσεις), στα Ροΐτικα, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα ημερίδα με θέμα «Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιοδέντρων», που συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Γεωπόνων Αχαΐας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ο Αγροτικός Σύλλογος Ωλενίας, με κεντρικό ομιλητή τον Πέτρο Ρούσσο, καθηγητή Δενδροκομίας – Ελαιοκομίας, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην ημερίδα ήταν παρόντες οι Αντιδήμαρχοι Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων, Αναστασία Τογιοπούλου και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος.

Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι, της Κοινότητας Ροϊτίκων Αργύρης Φιλιππόπουλος και Θεριανού Άγγελος Γκουντάνης.

Στον χαιρετισμό της η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου, τόνισε:

«Ως Δήμος Πατρέων, με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σ’ αυτόν τον χώρο την συγκεκριμένη εκδήλωση. Θεωρούμε ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο από τους καλλιεργητές ελαιοδέντρων, από τις περιοχές των Δήμων, Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας και που το περασμένο καλοκαίρι επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η αλήθεια είναι, ότι μετά την πρώτη πυρκαγιά, αφού δώσαμε την μάχη μας για να σώσουμε ό,τι μπορούσε να σωθεί, ακολούθησε η διαδικασία να σωθούμε και να βγούμε όρθιοι, μέσα από τα καμένα. Στην κατεύθυνση αυτή κι εμείς ως Δημοτική Αρχή, έχουμε συντονίσει τους κατοίκους των περιοχών μας κι έχουν συγκροτηθεί επιτροπές αγώνα, προκειμένου να διεκδικήσουμε το 100% των αποζημιώσεων για όλους τους πληγέντες είτε αγροτοκτηνοτρόφοι είναι αυτοί είτε άνθρωποι που δεν ασχολούνται με την γη, αλλά υπέστησαν σοβαρή ζημιά στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις ή και στα σπίτια τους.

Στην πορεία όμως, προέκυψε και η ανάγκη για τους ανθρώπους, που βιοπορίζονται μέσα από την γη. Έχουμε παρακολουθήσει όλον αυτόν τον καιρό, γιατί έχουμε συμμετάσχει  σε όλες τις συναντήσεις που έχουν γίνει συνολικά, αλλά και στην Πάτρα με τον ΕΛΓΑ, την αγωνία των καλλιεργητών για το τι μέλλει γενέσθαι με τις ελιές. Ποια είναι η επόμενη μέρα και την αγωνία των ανθρώπων που βιοπορίζονται, να πετύχουν μέσα από την διατήρηση των δέντρων τους, την ταχύτατη αναδιάταξη των ελαιοδέντρων τους, προκειμένου να παράξουν σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο, ελαιόκαρπο.

Άρα παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ημερίδα, ενώ ζητήσαμε και με ιδιαίτερη χαρά ο καθηγητής που είναι και βασικός ομιλητής δέχτηκε να δοθεί η ημερίδα που θα ανέβει στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να την παρακολουθήσουν όσοι δεν κατάφεραν να είναι εδώ μαζί μας, αφού είναι περίοδος που οι αγρότες είναι στα χωράφια, δεδομένου ότι είναι περίοδος ελαιοσυγκομιδής.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται, γιατί πρέπει να ανακτήσουμε την ζωή μας, όπως ήταν πριν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου».
