Ο Δήμος Πατρέων τίμησε τη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα
Κατέθεσε στεφάνι ο αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος
Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, και την Δημοτική Αρχή, στην αποψινή (Παρασκευή 9-1-2026) εκδήλωση τιμής της μνήμης του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα, που δολοφονήθηκε, κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων, στις 8 Γενάρη 1991.
Πάτρα 35 χρόνια από τη δολοφονία Τεμπονέρα: Σήμερα εκδήλωση μνήμης
Ο Αντιδήμαρχος συμμετείχε στη συγκέντρωση και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο έξω από το σχολικό συγκρότημα, που πήρε το όνομα του δολοφονημένου καθηγητή, στην πλατεία Βουδ.
