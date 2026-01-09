Ο Δήμος Πατρέων τίμησε τη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα

Κατέθεσε στεφάνι ο αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος

09 Ιαν. 2026 21:00
Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, και την Δημοτική Αρχή, στην αποψινή (Παρασκευή 9-1-2026) εκδήλωση τιμής της μνήμης του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα, που δολοφονήθηκε, κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων, στις 8 Γενάρη 1991.

Ο Αντιδήμαρχος συμμετείχε στη συγκέντρωση και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο έξω από το σχολικό συγκρότημα, που πήρε το όνομα του δολοφονημένου καθηγητή, στην πλατεία Βουδ.

