Πάτρα 35 χρόνια από τη δολοφονία Τεμπονέρα: Σήμερα εκδήλωση μνήμης

Τριανταπέντε χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του Καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα, στις 9/1/1991 στο σχολικό συγκρότημα του τότε 3ου και 7ου Γυμνασίου και Λυκείου Πάτρας.

Για την επέτειο του 2026 έχει προγραμματιστεί, στην Πάτρα, συγκέντρωση μνήμη σήμερα Παρασκευή στις 18:00, στο σχολικό συγκρότημα «Τεμπονέρας» (Βουδ και Ψηλά Αλώνια).

Όπως κάθε χρόνο, αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών ομοσπονδιών (ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ), φοιτητικών συλλόγων και κοινωνικών φορέων.

Η επέτειος τιμάται παραδοσιακά στο σημείο της δολοφονίας, όπου έχει ανεγερθεί μνημείο προς τιμήν του αγωνιστή καθηγητή.

