Ο Διονύσης Σαββόπουλος στο Νοσοκομείο, ποια η κατάσταση της υγείας του

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Διονύσης Σαββόπουλος έπειτα από επιδείνωση της κατάστασης ητς υγείας του, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός χρειάστηκε ιατρική φροντίδα και παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από το ιατρικό προσωπικό.

Όπως αναφέρουν πηγές από το οικογενειακό του περιβάλλον, η υγεία του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή. Αν δεν υπάρξει κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη, όπως εκτιμάται ότι ο Σαββόπουλος θα λάβει εξιτήριο μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο σημαντικός Έλληνας δημιουργός είχε στο παρελθόν δώσει μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, την οποία κατάφερε να ξεπεράσει με επιτυχία, συνεχίζοντας τη μουσική του πορεία και τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Πηγή: enikos.gr

