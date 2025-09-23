Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας γιόρτασε τον Άγιο Νικόλαο Καρπενησιώτη

Ο Αγιος Νικόλαος  Καρπενησιώτη που είναι ο προστάτης των εμπόρων.

23 Σεπ. 2025 11:06
Πολλά μέλη του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου  επισκέφτηκαν σήμερα την εκκλησία της Ευαγγελιστρίας  και γιόρτασαν τον Αγιο Νικόλαου Καρπενησίου που είναι ο προστάτης των εμπόρων.

Στην  θεία λειτουργιά βρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων  που τίμησαν την αρτοκλασία.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου: «Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών τίμησε με την αρτοκλασία στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας Πατρών τον Άγιο Νικόλαο τον Καρπενησιώτη, Προστάτη των Εμπόρων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων.

Στην τελετή παρέστη ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών κ. Γεράσιμος Κατσιγιάννης, πλαισιωμένος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησαν οι Αντιπεριφερειάρχες:

κ. Χαράλαμπος Μπονάνος

κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος

κα Γεωργία Ντάτσικα

Από πλευράς Δήμου Πατρέων παρέστη η Αντιδήμαρχος κα Βίβιαν Σαμούρη.

 

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης:

ο κ. Πέτρος Ψωμάς

ο κ. Βασίλης Αϊβαλής

ο πρώην Πρόεδρος του ΕΕΣΠ κ. Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος

ο πρώην Πρόεδρος του ΕΕΣΠ κ. Νίκος Στριφτούλιας

ο Πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ κ. Αντρέας Μανωλόπουλος

ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Ηλίας Θεοδωρόπουλος

ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου κ. Δημήτρης Μπάκος

ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών κ. Παναγιώτης Αναστασόπουλος

Ο Πρόεδρος κ. Γεράσιμος Κατσιγιάννης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαρίστησε θερμά όλους όσους παρέστησαν και τίμησαν με την παρουσία τους τον Προστάτη των Εμπόρων, Άγιο Νικόλαο τον Καρπενησιώτη. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας, της συλλογικής προσπάθειας και της πίστης στις δυνάμεις του εμπορικού κόσμου για την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Εκ της Διοίκησης”.
