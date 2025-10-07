Ο Εμμανουέλ Μακρόν συμβουλεύτηκε τους προέδρους της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας πριν από πιθανή διάλυση

Οι νομάρχες σε ετοιμότητα για εκλογές

07 Οκτ. 2025 22:10
Pelop News

Στη Γαλλία έντονες είναι οι πολιτικές ζυμώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο στο Ελιζέ όσο και στο Ματινιόν. Ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε χωριστά και διακριτικά το απόγευμα της Τρίτης (07.10.2025) με την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, και τον πρόεδρο της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέ, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσαν οι Le Monde και RTL.

Αυτή η διαβούλευση του Εμανουέλ Μακρόν, με την ιδιότητά του ως προέδρου, προβλέπεται από το άρθρο 12 του Συντάγματος της Γαλλίας σε περίπτωση που εξετάζεται η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης.

Παράλληλα, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί πέρασε τη μέρα του προσπαθώντας να πετύχει μια «τελευταία ευκαιρία» πολιτικής συμφωνίας, συναντώντας τους ηγέτες των κύριων πολιτικών δυνάμεων. Ωστόσο, δύο μεγάλα κόμματα –η Εθνική Συσπείρωση (Rassemblement National/RN) και η Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise/LFI)– αρνήθηκαν να μεταβούν στο Ματινιόν.

Οι συναντήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και την Τετάρτη.

Οι νομάρχες ήδη σε ετοιμότητα
Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Canard Enchaîné, ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να έχει ήδη δώσει ανεπίσημα εντολή στους νομάρχες να προετοιμαστούν για νέες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα μπορούσαν να οριστούν για τις 16 και 23 Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο διάλυσης, εάν αποτύχουν οι τελευταίες διαπραγματεύσεις των επόμενων ημερών. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, «ο Μακρόν θα προτιμήσει πάντα τη διάλυση από την παραίτηση».
