Στη Γερμανία ανακρίνονται τα δυο θετά παιδιά της δημάρχου που χαροπαλεύει μετά τις 13 μαχαιριές

Πλέον τη στιγμή που κάθε λεπτό που περνά είναι κρίσιμο για την υγεία της δημάρχου καθώς παλεύει για τη ζωή της μετά τις δεκάδες μαχαιριές που δέχτηκε σήμερα (07.10.2025) στο σπίτι της στη Γερμανία, η αστυνομία περνούσε χειροπέδες στον υιοθετημένο γιο και την κόρη της για ανάκριση.

Η επίθεση εναντίον της 57χρονης Ίρις Στάλτσερ, νεοεκλεγείσας δημάρχου της πόλης Χέρντεκε, κοντά στη δυτική πόλη του Ντόρτμουντ στη Γερμανία, συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης – σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, η πολιτικός έχει δεχτεί πάνω από 13 μαχαιριές.

Όπως γράφει η Bild, τη γυναίκα εντόπισε μέσα σε μια λίμνη αίματος στο διαμέριμά της ο 15χρονος υιοθετημένος γιος της – έφερε μαχαιριές στο στομάχι και την πλάτη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η αστυνομία συνέλαβε τον νεαρό, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα του δέχτηκε επίθεση έξω από το σπίτι τους από «αρκετούς άνδρες στο δρόμο».

Πρόσθεσε ότι ο νεαρός μεταφέρθηκε από τον τόπο του εγκλήματος με χειροπέδες για ανάκριση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο 15χρονος κάλεσε τις αρχές μαζί με την 17χρονη υιοθετημένη αδελφή του στις 12:40 μ.μ., η οποία βρισκόταν στο διαμέρισμα όταν έφτασαν οι αρχές.

Σύμφωνα με το Der Spiegel, το περασμένο καλοκαίρι η 17χρονη θετή κόρη της Στάλτσερ φέρεται να είχε επιτεθεί στην 57χρονη με μαχαίρι μέσα στο ίδιο σπίτι.

Η Stalzer μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο, όπου λαμβάνει επείγουσα θεραπεία και φέρεται να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι εισαγγελείς και η αστυνομία δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση ότι η έρευνα εξετάζει κάθε πιθανότητα και ανέφεραν: «Δεν μπορεί να αποκλειστεί προς το παρόν η εμπλοκή στενών μελών της οικογένειας».



Η Stalzer επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της μετά την εκλογή της ως δήμαρχος του Herdecke, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, μόλις πριν από μία εβδομάδα.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση ως «απαίσια πράξη» και ζήτησε να «διασαφηνιστεί γρήγορα» το έγκλημα και το ιστορικό του.

«Το κίνητρο για το έγκλημα είναι εντελώς ασαφές. Ερευνούμε όλες τις πιθανότητες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τίνο Σέφερ.

Η Στάλτσερ, μέλος του κεντροαριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) της Γερμανίας, του μικρότερου κόμματος στην συντηρητική κυβέρνηση της χώρας, εξελέγη στις 28 Σεπτεμβρίου δήμαρχος του Χέρντεκε.

Αφού εξασφάλισε λίγο πάνω από το 52,2% των ψήφων, γιόρτασε την επιτυχία της με μια ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Πάνω απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολίτες του Herdecke για αυτό το φανταστικό αποτέλεσμα και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε ως νέα δήμαρχο.

Θα ξεκινήσω τη θητεία μου τον Νοέμβριο, γεμάτη χαρά, ενθουσιασμό και σεβασμό για αυτό το έργο. Μαζί με εσάς, θέλω να διαμορφώσω, να αναπτύξω και να διατηρήσω τη ζωντάνια της πόλης μας».

