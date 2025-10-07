Μαρτίνης: Το Νόμπελ Φυσικής στον Ελληνοαμερικανό επιστήμονα της κβαντικής φυσικής

Όσοι γνωρίζουν καλά τον Τζον Μαρτίνη εικάζουν ότι μόλις έμαθε ότι μαζί με τους Τζον Κλαρκ και Μισέλ Ντεβορέ -δύο συνοδοιπόρους φυσικούς από τα παλιά- πήρε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής, απλώς χαμογέλασε.

Ο Ελληνοαμερικανός καθηγητής που είναι αυθεντία στους κβαντικούς υπολογιστές, έχει συνεργαστεί με την Google και τα τελευταία πέντε χρόνια προσπαθεί μαζί με την καθηγήτρια Μισέλ Σίμονς για κάτι πολύ μεγάλο… Οι δυο τους με την εταιρεία της Σίμονς προσπαθούν να κατασκευάσουν τον πρώτο κβαντικό υπολογιστή εμπορίου, μια πρόκληση καθόλου εύκολη.

Μεγαλωμένος στις ΗΠΑ, ο 67χρονος σήμερα καθηγητής φυσικής σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, όπου είχε επιβλέποντα καθηγητή τον Κλαρκ, κατά τη διάρκεια του διδακτορικού του.

Στο ίδιο πανεπιστήμιο γνώρισε και τον Μισέλ Ντεβορέ με τον οποίο συνεργάστηκε μαζί στην κβαντική συμπεριφορά μιας μακροσκοπικής μεταβλητής.

Στα χρόνια που ακολούθησαν ο Μαρτίνης εργάστηκε σε κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα όπως το CEA Saclay στο Παρίσι και το NIST στις ΗΠΑ, όπου και ανέπτυξε μια τεχνική ανίχνευσης ακτίνων Χ.

Το έπραξε χρησιμοποιώντας ένα υπεραγώγιμο μικροθερμιδόμετρο αισθητήρα ακμής-μετάβασης με ηλεκτροθερμική ανάδραση.

Το 2002 σε ηλικία 44 χρονών ο Μαρτίνης αρχίζει να ασχολείται με το όραμα της κατασκευής του πρώτου κβαντικού υπολογιστή και δύο χρόνια μετά μετακομίζει στην Καλιφόρνια, ως καθηγητής της πειραματικής φυσικής στο πανεπιστήμιο της Σάντα Μπάρμπαρα.

Τότε αρχίζει ουσιαστικά η πορεία του προς την κορυφή που περιλαμβάνει πολλή και επίμονη δουλειά και ένα όραμα, που χρειάστηκε τη βοήθεια ενός κολοσσού για να γίνει πραγματικότητα.

Τα χρόνια της Google και οι έρευνες

Αυτός ο κολοσσός ήταν η Google, η οποία τον προσεγγίζει δέκα χρόνια μετά και ο ελληνοαμερικανός καθηγητής μαζί με την ομάδα του υπογράφει μια συμφωνία δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων που αφορά στην κατασκευή του πρώτου κβαντικού υπολογιστή με υπεραγώγιμα qubits.

Μαζί με τους συνεργάτες του δουλεύουν άπειρες ώρες, έχοντας στη διάθεση τους τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα και το 2019 καταφέρνουν αυτό που πολλοί θεωρούσαν σχεδόν αδύνατο.

Ολοκλήρωσαν την κατασκευή ενός κβαντικού υπολογιστή, ο οποίος είχε την δυνατότητα να επιλύσει μέσα σε τρία λεπτά και είκοσι δευτερόλεπτα έναν συγκεκριμένο υπολογισμό, για τον οποίο ένας κλασικός υπερυπολογιστής θα χρειαζόταν κάποιες χιλιετίες για να τον ολοκληρώσει.

Αποχώρησε από τη Google τo 2020 αλλά μαζί με τον Κλαρκ και τον Ντεβορέ συνέχισαν να δουλεύουν πάνω στην κβαντομηχανική ενώ ξεκίνησε τη συνεργασία του με τη SQC της καθηγήτριας Μισέλ Σίμονς, ώστε να κατασκευάσουν τον πρώτο κβαντικό υπολογιστή εμπορίου.

«Αν μπορέσουμε να κατασκευάσουμε έναν με επιτυχία» είχε δηλώσει τότε «αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό επίτευγμα με τεράστιο αντίκτυπο για την ανθρωπότητα».

Πέντε χρόνια μετά ο επίμονος Ελληνοαμερικανός φυσικός η συνεισφορά του οποίου στην επιστήμη της Φυσικής και της κβαντομηχανικής έχει αναγνωριστεί διεθνώς, έλαβε μαζί με τους δύο συναδέλφους του την ύψιστη διάκριση της Σουηδικής Ακαδημίας για την δουλειά τους, το βραβείο Νόμπελ.

