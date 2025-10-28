Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου σε Πάτρα, Αίγιο και Κάτω Αχαΐα

Στην Πάτρα και σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ιδιαίτερη λαμπρότητα θα εορταστεί σήμερα η ιστορική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, με κύριο στόχο την ενίσχυση της ιστορικής μνήμης για τις αξίες της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.

Την κυβέρνηση στην Πάτρα, στις εκδηλώσεις, θα εκπροσωπήσει ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας.

Συγκεκριμένα, σήμερα, ανήμερα της Εθνικής Επετείου, στις 11 π.μ., θα τελεστεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Πατρών, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών, κ. Χρυσοστόμου (τέλος προσέλευσης επισήμων στις 10:50). Στις 11:30 π.μ. θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο της Ελευθερίας, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, όπου θα υπάρχει τιμητική φρουρά από σημαιοφόρους των Λυκείων και Γυμνασίων της πόλης.

Ο πανηγυρικός της ημέρας θα εκφωνηθεί από τον Πρόεδρο του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών και Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, φιλόλογο Αλέξανδρο Χάιδα. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή, ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και αποχώρηση των σημαιοφόρων και επισήμων.

Στις 12:00 θα ξεκινήσει η παρέλαση στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Στην παρέλαση θα συμμετέχουν σωματεία, οργανώσεις, αντιπροσωπείες του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΤΕΙ, μαθητές, πολεμιστές της Εθνικής Αντίστασης, καθώς και τμήματα του Στρατού.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος, και ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης θα βρίσκονται στις εκδηλώσεις στην Πάτρα.

ΑΙΓΙΟ

Ο εορτασμός της εθνικής μας επετείου «28η Οκτωβρίου 1940» θα πραγματοποιηθεί και φέτος,όπως κάθε χρόνο, με ξεχωριστή λαμπρότητα και επισημότητα, με την πραγματοποίηση στην πόλη του Αιγίου των κατωτέρω εορταστικών εκδηλώσεων πουθα περιλαμβάνουν τα εξής:

ΤΡΙΤΗ 28 Οκτωβρίου 2025: ΩΡΑ 06:20΄π.μ.:

Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και εγερτηρίου από τη Φιλαρμονική Αιγίου.

ΩΡΑ 08:00 π.μ.: Έπαρση της Σημαίας στο Μνημείο των Ηρώων (Υψηλά Αλώνια).

ΩΡΑ 10:15π.μ.: Πέρας προσέλευσης αντιπροσωπειών Σχολείων, Προσκόπων, Οδηγών, Συνδέσμων, Σωματείων κ.λπ. με τις Σημαίες και τα Λάβαρά τους μπροστά στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» και της Φιλαρμονικής για απόδοση τιμών.

ΩΡΑ 10:30π.μ.: Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ». Μετά τη Δοξολογία και προηγουμένης της Φιλαρμονικής, μετάβαση του Ιερού Κλήρου, των επισήμων, των αντιπροσωπειών των Σχολείων, Προσκόπων, Οδηγών, Συνδέσμων, Σωματείων κ.λπ. με τις Σημαίες και τα Λάβαρά τους, στο Μνημείο Ηρώων (Υψηλά Αλώνια) όπου θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση. Στη συνέχεια θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από την εκπαιδευτικό του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου κα Ζουμπουλία Σπυροπούλου. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας του καιρού ο πανηγυρικός θα εκφωνηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» μετά τη Δοξολογία.

Μετά το πέρας αυτής θα κατατεθούν στεφάνια από τον κ. Δήμαρχο, τις Αρχές και τους φορείς της πόλης. Τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Μετά το τέλος της κατάθεσης των στεφάνων ο Ιερός Κλήρος και οι Αρχές θα παρακολουθήσουν την παρέλαση, από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου. ΩΡΑ 12:00΄ μ.μ.: ΠΑΡΕΛΑΣΗ. Εκκίνηση των τμημάτων που παρελαύνουν, προηγουμένης της Φιλαρμονικής, η οποία μόλις φθάσει στο ύψος των Επισήμων θα παραταχθεί στον χώρο απέναντι από αυτούς.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου και ώρα 18.30. Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου: Παρουσίαση πανηγυρικής εκδήλωσης από την ΙΛΕΑ και το Ιστορικό Μουσείο με θέμα «Το έπος του 40’ στην Ποίηση». Προσκαλούμε όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν τις πιο πάνω εορταστικές εκδηλώσεις. Τον Γενικό Συντονισμό των εκδηλώσεων έχει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού– Αθλητισμού και Διαχείρισης αδέσποτων ζωων κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος Τελετάρχες ορίζονται οι δημοτικοί υπάλληλοι κ.κ. Αγλαΐα Σαλαμούρα και Αριστομένης Σταματόπουλος.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας τιμώντας κι φέτος την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 που συμβολίζει την αντοχή και τη δύναμη του ελληνικού λαού και ενισχύει την πίστη στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, διοργανώνει εκδηλώσεις στην έδρα του Δήμου, στην Κάτω Αχαΐα και κατά τόπους στις Δημοτικές Κοινότητες ως ακολούθως:

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025 Επίσημη Δοξολογία και χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες στις 10:30 π.μ. της 28ης Οκτωβρίου 2025: στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στην Κάτω Αχαΐα στους Ιερούς Ναούς στις έδρες των πρώην Δήμων, και στους Ιερούς Ναούς όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Προσέλευση μαθητών, Αρχών και Λαού στις 10:15 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων της πόλης της Κάτω Αχαΐας, στις 11:00 π.μ. της 28ης Οκτωβρίου 2025.

Η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας θα γίνει από την Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας, κα Αγγελική Ντζίφα. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων και απαγγελία ποιημάτων από μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της Κάτω Αχαΐας.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Στις εκδηλώσεις στις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες ο πανηγυρικός της ημέρας θα γίνει με μέριμνα των Διευθυντών των κατά τόπους Σχολείων.

Μαθητική Παρέλαση στις 11:30 π.μ. της 28ης Οκτωβρίου 2025 μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, στην Πλατεία της Κάτω Αχαΐας (Πλατεία Δημοκρατίας), στο τμήμα της οδού Αποστόλου Ανδρέου και τμήμα της οδού Πατρών-Πύργου. Αντίστοιχα, μαθητικές παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν και στις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, στην Κάτω Αχαΐα. Στις κατά τόπους εκδηλώσεις και παρελάσεις η Δημοτική Αρχή θα εκπροσωπηθεί ως εξής: • Στα Λουσικά από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας, κα Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου.

• Στο Λάππα από τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, κ. Ιωάννη Θανασούλια.

• Στα Σαγαίικα από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικής Στήριξης, κ. Κωνσταντίνο Παπανικολάου

. • Στον Αλισσό από τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Εθελοντισμού, κ. Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο.

• Στο Ριόλο από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Ενέργειας, κ. Κώστα Ταπεινό.

• Στη Λακκόπετρα από τον Αντιδήμαρχο Έργων – Πολεοδομικής και Οικιστικής Ανάπτυξης και Μέριμνας Αδέσποτων Ζώων, κ. Ανδρέα Μπουχέλο.

• Στο Λιμνοχώρι από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ, κ. Γιώργο Παναγιωτόπουλο.

• Στην Καρυά της Δ. Κοινότητας Πετροχωρίου από τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Βεσκούκη.

• Στο Μαζαράκι από τoν Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο.

• Στον Κρίνο από τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Ζαγαρέλο. Στις υπόλοιπες Κοινότητες από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων. Τελετάρχης για τις ανωτέρω εορταστικές εκδηλώσεις στην Κάτω Αχαΐα ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κ. Θεώνη Αθανασακοπούλου.

