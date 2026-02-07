Ο Ερμής πήρε αγχωτικό, αλλά σημαντικό τρίποντο

Ο Ερμής πήρε αγχωτικό, αλλά σημαντικό τρίποντο
07 Φεβ. 2026 21:06
Pelop News

Αν και έχασε το πρώτο σετ, η ομάδα βόλεϊ του Ερμή νίκησε εντός έδρας, με 3-1 το Γαλάτσι, για την 16η αγωνιστική της Α 2Εθνικής και πήρε τρεις πολυτίμους βαθμούς για την παραμονή.

Η πατρινή ομάδα έπαιξε χωρίς τον τραυματία Δρακόπουλο, και βρέθηκε να χάνει το πρώτο σετ, όμως στη συνέχεια ανέβασε «στροφές».

Είχε καλή υποδοχή, καλό μπλοκ και σωστές επιλογές στην επίθεση με αποτέλεσμα να πάρει τα τρία επόμενα σετ και μαζί την “καθαρή” νίκη.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Κούγιας, Βατυλιώτης, Εκμετσόγλου, Γεωργακόπουλος, Τσιχλιάς, Κανελλόπουλος, λίμπερο ο Καραγιώργος (Χασάπης, Σταμούλής, Βίτσιος, Μπακούλιας, Τραχάνης).

