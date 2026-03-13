Ο Ερμής τίμησε σπουδαίες μορφές του βόλεϊ

Ο Ερμής τίμησε σπουδαίες μορφές του βόλεϊ
13 Μαρ. 2026 12:11
Pelop News

Στο περιθώριο της χθεσινής πρώτης μέρας  της προημιτελικής φάσης του Πανελλήνιου πρωταθλήματος βολεϊ εφήβων που διεξάγεται στην Πάτρα, η διοίκηση του Ερμή θέλησε και τίμησε ορισμένες σπουδαίες μορφές του ελληνικού βόλεϊ.

Η πατρινή ομάδα τίμησε την Σοφία Αγγελάκη, παλαίμαχη βολειμπολιστρία  που ως κεντρικός έχει κάνει σπουδαία διαδρομή με τον Παναθηναϊκό και την Εθνική ομάδα, τον παλαίμαχο πλέον προπονητή Τακη Καβαλιεράκης, τον επί σειρά ετών παράγοντα της Ολυμπιάδας στο βόλεϊ, Νικο Λεοντίου, αλλά και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο.

Ο πρόεδρος του Ερμή, Γιάννης Λοτσάρης κατά την διάρκεια του χαιρετισμού του έστειλε μήνυμα λέγοντας: «Θελήσαμε να διοργανώσαμε στην Πάτρα τους αγώνες της προημιτελικής φάσης προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι πατρινοί βόλεϊ υψηλού επίπεδου και  τα παιδιά μας να αγωνιστούν στην έδρα του.

Ευχαριστούμε την διοίκηση του ΠΕΑΚ, τον Δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την στήριξη».

εφημερίδα 13.3.26
