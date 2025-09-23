Ο Ερντογάν σχεδιάζει αγορά 10 δις. για οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ

Η αγορά των S-400 είχε οδηγήσει σε αδιέξοδο τις σχέσεις της κυβέρνησης Ερντογάν με τον Λευκό Οίκο, που επέβαλε στην Τουρκία της κυρώσεις CAATSA στοχοθετώντας την αμυντική της βιομηχανία

Ο Ερντογάν σχεδιάζει αγορά 10 δις. για οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ
23 Σεπ. 2025 11:35
Pelop News

Ο πρόεδρος της Τουρκίας σχεδιάζει ένα deal άνω των 10 δις. δολαρίων με τις ΗΠΑ για την αγορά εκατοντάδων επιβατικών αεροσκαφών της Boeing και μαχητικών της Lockheed Martin.

Παράλληλα ο Ερντογάν επιδιώκει, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, να αποσπάσει την έγκριση της Ουάσιγκτον για την παραγωγή μέρους των εξαρτημάτων για τα αεροσκάφη αυτά στην Τουρκία.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος ο Ερντογάν θέλει να να αντισταθμίσει τις πληρωμές με συμφωνίες βιομηχανικής συμπαραγωγής, που απαιτούν όμως τη σύμφωνη γνώμη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη σε μια κρίσιμη συγκυρία καθώς η Άγκυρα επιχειρεί την αναθέρμανση των διμερών σχέσεων μετά τις εντάσεις που προκάλεσε μεταξύ άλλων η αγορά του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400 από την Τουρκία.

Το «αγκάθι» των S-400

Η αγορά των S-400 είχε οδηγήσει σε αδιέξοδο τις σχέσεις της κυβέρνησης Ερντογάν με τον Λευκό Οίκο, που επέβαλε στην Τουρκία της κυρώσεις CAATSA στοχοθετώντας την αμυντική της βιομηχανία και απομακρύνοντάς την από το πρόγραμμα ανάπτυξης των stealth μαχητικών F-35.

Η Τουρκία αρνείται να εγκαταλείψει τους ρωσικούς πυραύλους, όπως ζητά η Ουάσιγκτον, αλλά ο Ερντογάν ελπίζει να συμφωνήσει ο Τραμπ σε μια τροποποίηση των κυρώσεων CAATSA, ώστε να μπορέσει η Άγκυρα να αγοράσει 40 μαχητικά F-35A,.θέμα που έθεσε ο Τούρκος πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News.

Μια τέτοια κίνηση θα άνοιγε το δρόμο και για την άρση της αναστολής συνεργασίας με δέκα τουρκικές εταιρείες, που επρόκειτο να κατασκευάσει εξαρτήματα για τα F-35 κόστους περίπου 12 δις. δολαρίων, όπως το κεντρικό τμήμα της ατράκτου του μαχητικού, που είχε αναλάβει η Turkish Aerospace Industries.

Ακόμα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Ερντογάν ελπίζει επίσης να ολοκληρώσει τη συμφωνία για την αγορά 40 F-16 Viper καθώς και εκατοντάδων βομβών, πυραύλων και ανταλλακτικών κινητήρων.

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:27 Πάτρα: Η Διονυσία Κουκίου δημοσιοποίησε το βίντεο με το bullying στο Γυμνάσιο Παραλίας – Τι είπε η θεία του θύματος
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
14:23 Επιμελητήριο Αχαΐας: Έμπρακτη η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νομού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ