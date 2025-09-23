Ο Ερντογάν σχεδιάζει αγορά 10 δις. για οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας σχεδιάζει ένα deal άνω των 10 δις. δολαρίων με τις ΗΠΑ για την αγορά εκατοντάδων επιβατικών αεροσκαφών της Boeing και μαχητικών της Lockheed Martin.

Παράλληλα ο Ερντογάν επιδιώκει, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, να αποσπάσει την έγκριση της Ουάσιγκτον για την παραγωγή μέρους των εξαρτημάτων για τα αεροσκάφη αυτά στην Τουρκία.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος ο Ερντογάν θέλει να να αντισταθμίσει τις πληρωμές με συμφωνίες βιομηχανικής συμπαραγωγής, που απαιτούν όμως τη σύμφωνη γνώμη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη σε μια κρίσιμη συγκυρία καθώς η Άγκυρα επιχειρεί την αναθέρμανση των διμερών σχέσεων μετά τις εντάσεις που προκάλεσε μεταξύ άλλων η αγορά του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400 από την Τουρκία.

Το «αγκάθι» των S-400

Η αγορά των S-400 είχε οδηγήσει σε αδιέξοδο τις σχέσεις της κυβέρνησης Ερντογάν με τον Λευκό Οίκο, που επέβαλε στην Τουρκία της κυρώσεις CAATSA στοχοθετώντας την αμυντική της βιομηχανία και απομακρύνοντάς την από το πρόγραμμα ανάπτυξης των stealth μαχητικών F-35.

Η Τουρκία αρνείται να εγκαταλείψει τους ρωσικούς πυραύλους, όπως ζητά η Ουάσιγκτον, αλλά ο Ερντογάν ελπίζει να συμφωνήσει ο Τραμπ σε μια τροποποίηση των κυρώσεων CAATSA, ώστε να μπορέσει η Άγκυρα να αγοράσει 40 μαχητικά F-35A,.θέμα που έθεσε ο Τούρκος πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News.

Μια τέτοια κίνηση θα άνοιγε το δρόμο και για την άρση της αναστολής συνεργασίας με δέκα τουρκικές εταιρείες, που επρόκειτο να κατασκευάσει εξαρτήματα για τα F-35 κόστους περίπου 12 δις. δολαρίων, όπως το κεντρικό τμήμα της ατράκτου του μαχητικού, που είχε αναλάβει η Turkish Aerospace Industries.

Ακόμα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Ερντογάν ελπίζει επίσης να ολοκληρώσει τη συμφωνία για την αγορά 40 F-16 Viper καθώς και εκατοντάδων βομβών, πυραύλων και ανταλλακτικών κινητήρων.

