Ο έξυπνος και απλός τρόπος για να καταπολεμηθεί διατροφικά η αϋπνία

Στην εποχή που ζούμε η αϋπνία φαίνεται να αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Τόσο το στρες, όσο και άλλες ανθυγιεινές συνήθειες, όπως ο χρόνος που ξοδεύουν οι άνθρωποι μπροστά στις οθόνες λειτουργούν αρνητικά στην εξασφάλιση ενός βαθύ και ποιοτικού ύπνου.

Στην προσπάθειά της να ανακαλύψει ποιες επιλογές του τρόπου ζωής θα μπορούσαν να ανατρέψουν την εξέλιξη αυτού του προβλήματος, χαρίζοντας και πάλι έναν καλό ύπνο στους ανθρώπους, μια ομάδα επιστημόνων εντόπισε «μια θετική σχέση μεταξύ της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων και της ποιότητας του ύπνου». Τα επιστημονικά συμπεράσματα δημοσιεύονται στο Advances in Nutrition.

Ένας κακός ή ανεπαρκής ύπνος αποτελεί παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης διάφορων καρδιομεταβολικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας και των καρδιαγγειακών παθήσεων. Μια σειρά νεότερων μελετών δείχνει ότι συγκεκριμένες διατροφικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Μια τέτοια ωφέλιμη παρέμβαση είναι η προσθήκη γαλακτοκομικών προϊόντων στο διαιτολόγιο, σύμφωνα με τη νέα ανασκόπηση.

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε τρυπτοφάνη, μια ένωση που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης, ορμόνες απαραίτητες για τον οργανισμό, ώστε να κοιμάται, αλλά και να παραμένει σε κατάσταση βαθύ ύπνου για αρκετές ώρες. Επιπλέον, αυτά τα τρόφιμα περιέχουν μια σειρά μικροθρεπτικών συστατικών απαραίτητων για τη σύνθεση της μελατονίνης, προάγοντας με αυτό τον τρόπο τον ύπνο.

Η ερευνητική ομάδα προσπάθησε να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ γαλακτοκομικών προϊόντων και ύπνου, εξετάζοντας τα αποτελέσματα σχετικών επιδημιολογικών μελετών και κλινικών δοκιμών και διερευνώντας τους πιθανούς μηχανισμούς που πιθανώς εξηγούν αυτή τη συσχέτιση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η σχέση αυτή πιθανότατα εξηγείται μέσω δύο βασικών οδών: Τα γαλακτοκομικά περιέχουν τρυπτοφάνη, που μετατρέπεται σε μελατονίνη, ενώ παράλληλα βελτιώνουν το μικροβίωμα του εντέρου.

Ένα επιπλέον συμπέρασμα της ανασκόπησης ήταν ότι σημαντικός είναι και ο χρόνος κατανάλωσης αυτών των τροφών, ώστε να λειτουργήσουν ευεργετικά για τον ύπνο. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση ενός πρωινού πλούσιου σε τρυπτοφάνη οδήγησε σε μεγαλύτερα επίπεδα μελατονίνης κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Είναι λογικό ο χρόνος λήψης να καθορίζει την επίδραση, καθώς η απουσία ηλιακού φωτός είναι ο βασικότερος παράγοντας για την παραγωγή και έκκριση της μελατονίνης», σχολίασαν οι ερευνητές.

Η επιστημονική ομάδα επισημαίνει ότι «χρειάζονται πρόσθετες μελέτες με μεγαλύτερα δείγματα, ώστε να επιβεβαιωθεί η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων και βελτιωμένου ύπνου, αποσαφηνίζοντας παράλληλα τη διαφορετική επίδραση σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



